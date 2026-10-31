Santiago abre el lunes 2 el plazo de solicitud en los programas de Navidad: turnos y plazos

El Concello de Santiago abre este lunes 2 de noviembre el plazo de solicitud para que los más pequeños puedan participar en los programas de conciliación de Navidad. Las familias que estén dadas de alta podrán pedir plaza en los turnos de Compostela Concilia y de Vacaludos hasta el 6 de noviembre.

El Departamento de Educación busca facilitar de esta forma la conciliación de las familias en las mañanas desde el 22 al 31 de diciembre de 2026 y del 4 al 7 de enero de 2027. Una forma de que los pequeños de 3 a 12 años se lo pasen en grande esta Navidad con las actividades programadas.

El requisito para inscribir a los niños y niñas en cualquiera de los dos programas es tener padrón en el Concello de Santiago o cursar estudios en centros de Educación Infantil y Primaria de la ciudad. Las personas que formalicen la solicitud deberán estar dadas de alta: el proceso para hacerlo está abierto los 12 meses del año, excepto en los periodos de solicitud de plaza.

Turnos, plazos y procedimiento

Esta Navidad 2026/2027 tanto Compostela Concilia como Vacaludos ofrecen dos turnos de actividades: la primera, del 22 al 31 de diciembre, con siete días de duración; y la segunda, del 4 al 7 de enero, de tres días.

El plazo de solicitud para las dos actividades estará abierto desde el lunes 2 al viernes 6 de noviembre. Para poder pedir plaza, insiste el ayuntamiento, es preciso estar de alta en los programas antes del lunes.

El listado provisional de admisiones se publicará el miércoles 18 de noviembre y el pago se podrá formalizar entre los días 19 y 24 de noviembre.

Los listados definitivos de admisiones y de espera se harán públicos el martes 1 de diciembre.

Las solicitudes pueden hacerse tanto de manera telemática a través de la sede electrónica del Concello de Santiago, como presencial en el Registro general situado en calle Presidente Salvador Allende 4, en Galeras.

Compostela Concilia

El programa Compostela Concilia se desarrolla en dos colegios de educación infantil y primaria: el CEIP As Fontiñas y el CEIP Quiroga Palacios. La propuesta intercala actividades lúdicas, artísticas, deportivas, juegos y talleres.

Esta iniciativa ofrece 90 plazas para cada turno, tanto para las actividades como para la comida del mediodía, mientras que para la opción con desayuno están previstas 30 plazas.

Con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias, el servicio abarca en la modalidad completa (con madrugadores con desayuno, actividades y comedor) un horario de 7:45 a 16:00 horas.

La participación en esta actividad tiene un coste de 5,33 euros por día a los que se pueden añadir desayuno (1,67 euros/día) y comedor (5 euros/día). Las personas usuarias con escasos recursos tendrán descuentos del 50% y del 100%.

Vacaludos

Vacaludos es una actividad gratuita del Concello de Santiago que se desarrolla en el Espazo Educativo y de Lecer María Miramontes (ludoteca de As Fontiñas) y que dispone de un total de 73 plazas autorizadas por la secretaría técnica de Política Social de la Xunta.

Este programa está cofinanciado por el Plan Corresponsables 2026 del Ministerio de Igualdad y de la Consellería de Política Social e Igualdade con un importe de 55.000 euros.

La iniciativa ofrece 20 plazas para los pequeños de 3 años; 30 plazas para los que tengan entre 4 y 6 años; y 23 en el caso de los niños y niñas de 7 a 12 años.

El horario abarca desde las 7:45 hasta las 15:00 horas y las actividades dirigidas se realizan de 10:00 a 13:30 horas.