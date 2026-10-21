Jurassic Experience llega a EXPOCoruña el sábado 24 y el domingo 25 de octubre con una propuesta que combina entretenimiento y aprendizaje

El plan perfecto con niños en A Coruña para este fin de semana: dinosaurios, aventura y castillos hinchables

¿Buscas un plan con niños en A Coruña para este fin de semana sin dejarte mucho dinero? Los dinosaurios son la respuesta.

Jurassic Experience llega a EXPOCoruña los días 24 y 25 de octubre con una propuesta para pequeños fans de la prehistoria que combina dinosaurios animatrónicos, actividades de paleontología y castillos hinchables.

Jurassic Experience Cedida

Y lo mejor para las familias es que es una opción asequible para quienes buscan qué hacer con los niños en A Coruña este fin de semana sin necesidad de organizar una gran excursión ni gastar demasiado.

La exposición ofrece una alternativa para salir de casa y cambiar los planes habituales por una aventura en el tiempo y la historia.

Los niños podrán encontrarse con recreaciones de dinosaurios, descubrir algunos secretos del mundo prehistórico y dejar volar la imaginación en una visita que también incluye espacio para jugar.

Porque no todo va a ser mirar y aprender: los castillos hinchables añaden un componente de ocio para que los más pequeños disfruten también después de recorrer la exposición.

La combinación convierte Jurassic Experience en un planazo a tener en cuenta para una mañana o una tarde en familia, especialmente si en casa hay auténticos apasionados de los dinosaurios.

La cita será únicamente este sábado y domingo en EXPOCoruña. Habrá dos franjas horarias para organizar la visita con más facilidad: de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, ambos días.

Así que, si todavía no tienes planes para el sábado o el domingo, puede que la solución esté más cerca de lo que imaginas: basta con preparar a los pequeños para viajar millones de años atrás sin salir de la ciudad.