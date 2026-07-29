Confirmado: hinchables acuáticos en este municipio gallego hasta el viernes en este horario

El verano es, sin duda, la época favorita de los niños. Durante la temporada estival, no hay que madrugar ni que hacer deberes. Además, el buen tiempo invita a disfrutar de una amplia variedad de planes al aire libre.

En esta línea, la agenda de ocio en Galicia incluye una larga lista de propuestas para los más pequeños, como gigantescos hinchables acuáticos y terrestres en el municipio de Cedeira (A Coruña) hasta el próximo viernes.

Hinchables gigantes en Cedeira hasta el viernes

En la costa norte de las Rías Altas, Cedeira vive un verano vibrante con una intensa programación cultural y de ocio, destacando la instalación de hinchables en la Praza da Constitución.

Desde ayer martes, 28 de julio, y hasta el próximo viernes 31, este espacio acogerá una amplia zona de ocio con toboganes hinchables gigantes, tanto terrestres como acuáticos, para que los más pequeños disfruten al máximo.

La actividad es totalmente gratuita y el horario de apertura es de 11:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

La inauguración tuvo lugar este pasado martes 28 de julio, pero los vecinos y visitantes todavía están a tiempo de disfrutar de los toboganes gigantes antes de que finalice la actividad el viernes 31.

Para participar es necesario inscribirse previamente en la misma instalación.

Cartel promocional de la actividad Concello de Cedeira

Un fin de semana completo: verbenas, sardiñada y más

A esta propuesta pensada para los más peques se suman otros eventos destacados, como las fiestas de la parroquia de San Fiz de Esteiro, cuya programación incluye las siguientes actividades:

Una gran sardiñada, dos verbenas con el dúo D'Vicio y DJ Luís Jorr, y los dúos Venegüay y Boreal, una misa solemne cantada por la coral Virxe do Mar, sesiones vermú a mediodía y mucho más.

La parroquia de Montoxo, por otro lado, celebrará sus fiestas en honor a San Ignacio, que tendrán lugar el sábado 1 y el domingo 2 de agosto.

En este caso, la agenda festiva incluye una gran verbena a cargo del grupo Maravilla y el dúo Dilema, además de una actuación musical a cargo de la Rondalla de Cedeira.

Para los amantes del séptimo arte, el Auditorio Municipal de Cedeira acogerá este viernes 31 la proyección gratuita del documental Aos son da requeira. "El audiovisual recorrerá Galicia mostrando la creatividad de los regueifeiros de hoy en día".

En último lugar, y no por eso menos importante, llega a su final el programa 'De Ruta Verán 2026', con dos recorridos para sumergirse en la naturaleza: 'Ruta do río Condomiñas' el 31 de julio y 'Sendeiro río Mestas' el 2 de agosto.