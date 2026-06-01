Brigantia, el nuevo campamento urbano en A Coruña con actividades únicas, excursiones y cocina propia

El campamento en el Colegio Compañía de María acogerá este verano una propuesta pensada para familias que buscan conciliación, actividades de calidad y experiencias inolvidables para niños y niñas de 3 a 12 años

Este verano nace en A Coruña una nueva propuesta para la conciliación familiar que promete convertirse en uno de los campamentos urbanos más atractivos de la ciudad. Se llama Brigantia y abrirá sus puertas en el Colegio Compañía de María con una fórmula que combina actividades creativas, excursiones, deporte, cocina propia y amplios horarios adaptados a las necesidades de las familias.

Dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años, Brigantia apuesta por una experiencia diferente en pleno centro de A Coruña. El campamento contará con instalaciones amplias y preparadas para cualquier condición meteorológica: patios exteriores, zonas cubiertas, aulas, polideportivo y comedor propio, un aspecto especialmente valorado por muchas familias durante los meses de verano.

Uno de los puntos fuertes del proyecto será precisamente su servicio de cocina diaria. El equipo del colegio preparará desayunos, tentempiés, comidas y meriendas equilibradas y pensadas para los más pequeños, incluidas dentro del horario del campamento, que irá desde las 07:45 hasta las 16:00 horas, con posibilidad de ampliación hasta las 17:00.

Pero Brigantia quiere ir mucho más allá del típico campamento urbano. Cada quincena girará en torno a una temática distinta, como Guardianes del Planeta o La Máquina del Tiempo, y combinará música, movimiento, artes plásticas, actividades motrices y laboratorio escénico. Además, habrá excursiones y experiencias especiales como paseos en barco por la dársena, visitas a la Torre de Hércules o la Casa de las Ciencias, actividades de vela en Sada y salidas a espacios como Corax Fauna o el estudio de grabación Pedralonga.

Las inscripciones ya están abiertas y el campamento ofrece descuentos por pronto pago hasta el próximo 5 de junio.