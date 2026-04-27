A Coruña tendrá un gran festival de hinchables a mediados de mayo para niños y adultos

A Coruña tendrá una novedad divertida este mes de mayo: un festival de hinchables para toda la familia. El recinto de EXPOCoruña acogerá los días 9 y 10 de mayo una de las propuestas de ocio familiar más llamativas de la primavera: Jump Kingdom, un parque de hinchables gigante pensado tanto para niños como para adultos.

Durante ese fin de semana, el espacio se transformará en un área de más de 800 metros cuadrados dedicada al salto, la agilidad y la diversión sin pausa. La instalación incluirá circuitos de obstáculos, zonas de desafíos verticales y grandes toboganes, en una experiencia que busca atraer a públicos de todas las edades a partir de los 3 años.

El evento está diseñado como una actividad intergeneracional, en la que familias y grupos de amigos podrán compartir recorrido y competir entre sí en diferentes pruebas físicas, siempre en un entorno acolchado y seguro.

El cartel de la actividad

Horarios, funcionamiento y precios

Jump Kingdom funcionará en horario de 11:00 a 20:00 horas, organizado mediante pases para regular el acceso y garantizar la seguridad dentro del recinto. Desde la organización recomiendan acudir con al menos diez minutos de antelación, ya que no se permitirá la entrada una vez iniciado cada turno.

Cada día habrá seis turnos de una hora y media: uno a las 11:00, otro a las 12:30, otro a las 14:00, otro a las 15:30, otro a las 17:00 y un último turno a las 18:30 horas. Cada entrada costará 12 euros, independientemente de la edad del saltador.

Hasta ahora, la feria ha visitado diferentes localidades de Galicia en las últimas semanas, como Antas de Ulla o Silleda. Este fin de semana estará en Vilagarcía de Arousa aprovechando el puente del 1 de mayo, ofreciendo la misma experiencia durante tres días a los habitantes de la comarca de O Salnés.

Calcetines antideslizantes obligatorios

Para participar será obligatorio el uso de calcetines antideslizantes. Además, los menores de entre 3 y 8 años deberán acceder acompañados por un adulto responsable. También se aconseja evitar llevar objetos como joyas o accesorios que puedan resultar incómodos o peligrosos durante la actividad.