A Coruña convoca nuevas sesiones de "Aventura con las focas" en el Aquarium

Imagen de una de las actividades. Concello de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña ultima la convocatoria de nuevas sesiones de la actividad "Aventura con las focas" en el Aquarium Finisterrae, un taller de divulgación científica que permite a las personas participantes colaborar en la preparación de los alimentos y acceder a las plataformas exteriores donde se alimenta y se revisa el estado de estos mamíferos marinos.

La actividad está dirigida a personas mayores de 7 años, que deberán acreditar su edad mediante DNI o fotografía del libro de familia en la que conste el nombre y la fecha de nacimiento.

Los niños y niñas deberán acudir acompañados durante toda la actividad por una persona adulta, que podrá responsabilizarse de un máximo de dos menores.

"Aventura con las focas" no tiene coste adicional al precio de la entrada al recinto, aunque sí requiere reserva previa para todas las personas participantes.

Debido a las características del taller, cada sesión contará únicamente con 12 plazas. Durante el primer trimestre del año se celebrarán 16 sesiones, lo que supone un total de 192 plazas disponibles.

La reserva de entradas se abrirá hoy a las 9:00 horas, y permitirá inscribirse en las sesiones correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril.