Sada (A Coruña) presenta su propuesta de fiesta de carnavales en Riobao

La parroquia de Riobao, en Sada, acogerá el próximo 15 de febrero la Fiesta de Carnaval 2026, una cita festiva pensada para todos los públicos que se celebrará en la antigua Cámara Agraria, a partir de las 17:00 horas, con un completo programa de actividades.

El evento contará con actividades infantiles, sorteos y la tradicional Fiesta de la Filloa, además de dulces típicos de Carnaval, en una jornada que busca fomentar la convivencia vecinal y mantener vivas las tradiciones populares de estas fechas.

La iniciativa está organizada por la Asociación de Vecinos de San Antonio de Sada, con la colaboración del Ayuntamiento y de Ohana, que respaldan esta propuesta lúdica y familiar para disfrutar del Carnaval en la localidad.