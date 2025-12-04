¿Dónde se puede visitar a Papá Noel en A Coruña esta Navidad 2025?

La Navidad ya ha llegado a las calles de A Coruña y poco a poco va tomando forma en las casas y pisos de los ciudadanos, que decoran el árbol y las ventanas con adornos e ilusión. Y la más grande, la ilusión de los más pequeños, que esperan con ansias para disfrutar sus vacaciones en las atracciones que hay en la ciudad, pero también de la visita de Papá Noel y los Reyes Magos.

A Coruña contará con más de 300 actividades que se suman a la pista de hielo del puerto y a las atracciones (entre ellas el tiovivo) de los Jardines de Méndez Núñez, así como a otras propuestas invernales como tomar un chocolate con churros o pasear por las calles iluminadas.

Más allá de esto, está la visita de uno de los personajes más queridos de estas fechas: Papá Noel. Y es que aunque estará en A Coruña sin sus renos, Papá Noel sí que ha querido hacer un hueco en su apretada agenda para disfrutar del cariño de los pequeños de A Coruña, que podrán conocerlo en persona en los siguientes lugares:

Centros cívicos de A Coruña

El Concello da Coruña ha contactado con Papá Noel y visitará a los más pequeños en los centros cívicos de los barrios. Así, los niños y niñas de la ciudad podrán llevarle sus cartas los siguientes días:

Sábado 20 de diciembre 10:30 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Feáns (Requiere inscripción previa) 11:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Artesáns y CC Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)

Domingo 21 de diciembre 16:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Pescadores (Requiere inscripción previa) 17:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC A Silva y O Birloque (Requiere inscripción previa)

Lunes 22 de diciembre 10:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Santa Lucía (Requiere inscripción previa) 11:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Sagrada Familia (Requiere inscripción previa)



Los más pequeños, además, podrán disfrutar durante sus vacaciones de una amplia programación pensada para ellos. Y es que A Casa dos Xoguetes acoge una gran variedad de talleres como la creación de portalápices con materiales reciclados o de adornos de Navidad sostenibles, así como un bingo navideño. Los Escape Room o los cuentacuentos tampoco faltarán en este espacio que se llenará de magia en las próximas semanas.

Marineda City

Marineda City será una de las paradas de Papá Noel esta Navidad en A Coruña. Los niños y las niñas podrán compartir con él momentos inolvidables mientras le trasladan los deseos que tienen para estas fechas tan señaladas. Las visitas serán los siguientes días:

Del 19 al 23 de diciembre: de 17:00 a 21:00 horas

El 24 de diciembre: de 16:30 a 19:30 horas

Habrá, además, una Sala amigable (sala Riazor, planta 2) en colaboración con ENKI y la Federación de Asociación de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) en la que los niños con necesidades especiales podrán conocer y entregar sus cartas. Será del 19 al 23 de diciembre, de 17:00 a 18:00 horas, y el 24 de diciembre, de 16:30 a 17:30 horas. Los días 19 y 20, de 17:00 a 21:00 horas, habrá servicio de intérprete de signos.

Marineda City, además, ha programado una amplia oferta a lo largo de las próximas semanas que incluye Mundo Ocio en la plaza exterior y unas pre-campanadas que contarán con Siamiss DJ y sus bailarines, así como con Los Wawies. La plaza Emilia Pardo Bazán (planta baja frente a Zara) acogerá 15 shows de teatro, magia y circo pensados para disfrutar en familia entre el 5 de diciembre y el 30 diciembre, a las 17:00 horas.

Centro Comercial Cuatro Caminos

Papá Noel no se quiere perder su tradicional visita al Centro Comercial Cuatro Caminos y ha confirmado que estará recibiendo a los más pequeños desde el 19 de diciembre. Estos son los horarios.

19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas

24 de diciembre de 11:00 a 14:00 horas

Los niños y niñas de A Coruña, además, podrán disfrutar del 22 al 31 de diciembre en este espacio de diferentes talleres infantiles gratuitos en los que la creatividad y la diversión son los protagonistas. También habrá varios eventos: un cuentacuentos navideño el 21 de diciembre, una fiesta infantil de fin de año el día 28 y juegos con personajes animados el 4 de enero.

El carrusel navideño. La banda sonora de nuestra Navidad será los días 16 y 21 de diciembre y el 2 de enero a partir de las 18:00 horas. Y para pequeños y mayores, los elfos de la suerte repartirán tarjetas-regalo a los clientes que realicen sus compras los días 22 y 23 de diciembre entre las 18:30 y las 19:30 horas.

Centro Comercial Os Rosales

Las luces de Navidad brillan ya en el Centro Comercial Os Rosales, donde se espera la visita de Papá Noel todas las tardes de diciembre durante 10 días seguidos en la planta baja. En concreto, será las siguientes jornadas:

Del 13 al 23 de diciembre: 17:30 horas

El club infantil, además, propone diversas actividades a lo largo de todo el mes. Los niños y las niñas podrán participar en un taller de cartas y dibujos para Papá Noel el sábado 13, así como en otros talleres para aprender a crear muñecos de nieve, guirnaldas navideñas o piñas de Navidad.

Las actividades continuarán el 26 de diciembre con una gran fiesta infantil de fin de año desde las 17:30 horas, así como con un espectáculo de magia y las campanadas para los más pequeños. El club infantil continuará con talleres a finales de diciembre y principios de enero, aunque con la vista ya puesta en la futura visita de los Reyes Magos.

Coruña The Style Outlets

Coruña The Style Outlets ha preparado una programación especial para disfrutar en familia durante la Navidad que incluye, entre otras propuestas, la visita de Papá Noel. Los niños y las niñas podrán entregarle sus cartas y hacerse una foto con él en este espacio de Culleredo en las siguientes fechas y horarios:

20 y 21 de diciembre: 12:00-14:00 y 17:00-20:00 horas

Más allá de la visita de Papá Noel, Coruña The Style Outlets contará con más actividades para los más pequeños. Los talleres de Navidad se celebrarán todos los sábados del 5 de diciembre al 5 de enero de 12:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, mientras que el 19 de diciembre habrá teatro infantil navideño con una representación en inglés a las 17:30 horas.

Los días mágicos, por último, se celebrarán del 7 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero a las 18:00 horas, excepto el 2 de enero, cuando serán a las 12:30 horas. Estas jornadas consistirán en espectáculos de magia para todos los públicos.