El Pollo Pepe visita Coruña The Style Outlets: cuándo podrán conocerlo los más pequeños de la casa

El Pollo Pepe visitará este mes de noviembre Coruña The Style Outlets. Este entrañable y popular personaje conocerá a los más pequeños de la casa, además de fotografiarse con ellos y firmarles su libro.

Esta acción pensada para que niños y niñas se diviertan será todos los sábados del mes entre las 16:00 y las 20:00 horas. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer al Pollo Pepe en persona, hacerse fotos con él y traer su libro para que se lo firme personalmente, creando un ambiente familiar lleno de momentos inolvidables.

Además, por cada compra superior a 20 euros realizada en cualquiera de las tiendas del centro, los clientes podrán solicitar un Rasca y gana en el Punto de Información y optar a premios exclusivos del personaje, como un doudou, un babero o una pizarra.

Coruña The Style Outlets también ha puesto en marcha un sorteo en su cuenta de Instagram @coruña_thestyleoutlets, donde los seguidores podrán participar para ganar un lote de productos oficiales del Pollo Pepe.