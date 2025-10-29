Divertidos planes con niños en Galicia para disfrutar del macropuente lectivo de este fin de semana

Qué planes hacer con niños en el macropuente lectivo de finales de octubre y principios de noviembre

Con motivo del macropuente lectivo de este año, los niños descansarán de la escuela el viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre. Esto nos deja con cuatro días completos para aprovechar y hacer alguna escapada en familia. En la temporada de otoño, Galicia nos ofrece rutas, miradores y demás actividades que conseguirán enamorar a cualquiera.

A continuación, Quincemil yTreintayseis presenta seis opciones para los más indecisos, todas ellas sin necesidad de reservar previamente y que no requieren de mucha organización.

Ruta paisajística de O Fuciño do Porco

O Fuciño do Porco (Foto: turismo.gal)

Uno de los lugares más impresionantes de Galicia se encuentra en O Vicedo (Lugo), más concretamente en Punta Socatro, más conocida como O Fuciño do Porco.

En este impresionante entorno natural se ha trazado una ruta paisajística que ofrece una experiencia única: un paseo entre acantilados. Dejará a toda la familia boquiabierta con sus impactantes vistas al mar Cantábrico y la ría de Viveiro.

Al estar en otoño, la disponibilidad es mucho más amplia que en verano. El horario de apertura para las visitas es desde las 09:00 hasta las 21:00 horas, aproximadamente. La ruta tiene una duración máxima de 45 minutos.

Mirador del Alto da Fernandiña

Banco dos Picotiños. Foto: Albariño.com

En el municipio de Cabana de Bergantiños (A Coruña) se encuentra uno de los miradores más conocidos de toda Galicia: el Alto da Fernandiña. Y aunque ese nombre quizás no nos suene, lo que sí hará que se nos encienda la bombilla es el Banco dos Picotiños.

Se sitúa a 380 metros sobre el mar y desde su ubicación se pueden distinguir varios lugares como Monte Branco, el Mirador de Taboido, la playa de Barra o la de Balarés. Son unas hermosas vistas que siempre quedan grabadas en la mente de todos sus visitantes.

El Alto da Fernandiña se encuentra a unos 15 minutos caminando de este emblemático banco. Aunque si tienes en mente hacer una ruta, te recomendamos la de Vilaseco, que consiste en 6/7 kilómetros que asciende hasta 200 metros de desnivel hasta la cima.

Escapada otoñal a las Islas Cíes

Una jornada con niebla en las islas Cíes.

No es ningún secreto que una de las escapadas más demandadas a lo largo de Galicia son las Islas Cíes, los archipiélagos de la ría de Vigo conocidos por su naturaleza virgen, playas cristalinas y espectaculares vistas.

A lo largo de los años, se han ido haciendo un renombre en redes sociales, llegando más allá del panorama nacional. El resultado es que, a día de hoy, no sea extraño ver listas de espera de casi un año para visitar este patrimonio natural en la época de verano.

Sin embargo, este año tenemos una gran novedad que ha alegrado a miles de gallegos con ganas de volver a visitar -o conocer- las Islas Cíes. Y es que ya es posible viajar en otoño a estas islas vírgenes, aprovechando unos precios más bajos, menor masificación turística y un hermoso paisaje otoñal.

Desde el mes de septiembre, ya no es necesario pedir permiso para visitar las Islas Cíes. Los visitantes podrán disfrutar de los cuatro senderos señalizados que llevan al faro de Cíes. La gran novedad es que en esta temporada del año podremos disfrutar de un paisaje protagonizado por árboles anaranjados, senderos cubiertos de hojas y colores castaños.

Visita a la aldea de las hormigas de San Clodio

Punto de partida de la ruta por San Clodio, Outeiro de Rei. Foto: Wikilck

En la aldea de San Clodio de Outeiro de Rei (Lugo) no habita ningún ser humano, sino que ha sido conquistada por las hormigas, quienes han reclamado este territorio como su pequeño rincón de fantasía.

Nada más entrar en la aldea, los visitantes serán recibidos por un cartel que nos transporta al inicio de los cuentos infantiles: "Érase una vez...".

Nos sumergiremos en el universo del ingeniero José Ramón Rodríguez, quien creó esta diminuta aldea en la que sus habitantes son personajes y estructuras creadas con materiales reciclados donde las protagonistas son las hormigas.

No te pierdas esta oportunidad de caminar por un cuento de fantasía con toda la familia. Y quienes quieran animarse también podrán exponer su propia obra, sumando un nuevo habitante a este mágico lugar.

Paseo fluvial por el sendero del Río de San Pedro

A senda do Rego de San Pedro, Oleiros (A Coruña) Concello de Oleiros

Un sendero ideal para hacer con niños se encuentra en Oleiros (A Coruña) y es el paseo del Río de San Pedro, una ruta con increíbles vistas naturales que ha sido recientemente añadido a la lista de senderos azules de 2025.

El recorrido consiste de un total de 4 kilómetros y existe la posibilidad de hacerse a pie o en bicicleta. Eso sí, a lo largo de toda la ruta no se perderá de vista la orilla del río de San Pedro.

Es una experiencia natural que se completará con los puentes y pasarelas que cruzan el río y harán de este paseo algo inolvidable.

Además, la ruta también cuenta con tres áreas de descanso dotadas de mesas de picnic donde se podrá parar a comer, descansar o jugar.

Ruta por la Fraga Mágica da Cortiña

Fraga Máxica da Cortiña Concello de San Sadurniño San Sadurniño (A Coruña)

El municipio de San Sadurniño (A Coruña) esconde un lugar mágico, lleno de hadas y trasgos que emocionarán a los más pequeños de la familia. Se trata de la Fraga Mágica da Cortiña, donde el río Xuvia crea un ambiente casi de película.

Los seres mágicos que habitan esta fraga han sido cuidadosamente tallados en madera y llevan años custodiando este lugar mágico en el que crecen grandes carballos y castiñeiros que, durante unas horas, nos transportarán a las lendas más antiguas de Galicia.

Estas criaturas talladas en madera han sido realizadas por dos artistas locales, Carlos García y Marina Goti. En su elaboración han usado troncos secos de roble, castaño, acacia y ciprés.

Por supuesto, se han encargado de crear una gran variedad de habitantes: duendes, gnomos y hasta dragones. Todos los seres que se podrán ver en la fraga forman parte del universo mitológico gallego, por lo que será un paseo mágico y educativo al mismo tiempo.

Programación de actividades infantiles

Cartel de la Fiesta de Halloween que se celebrará este año 2025 en Calaparc

Con motivo del macropuente coincidiendo con la festividad de Halloween o Samaín, a lo largo de toda Galicia se han organizado diversos eventos que tienen como grandes protagonistas a los niños y niñas.

Rutas de truco o trato, concursos de disfraces, talleres de manualidades, concursos de calabazas, fiestas infantiles... ¡Y muchísimo más!

En Quincemil y Treintayseis hemos elaborado varios artículos con temática de Halloween, todos ellos con una sección dedicada a las actividades infantiles programadas desde el viernes 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre:

