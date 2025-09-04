Imagen de archivo del inicio de las clases.

El Bono Concilia Familia se podrá solicitar en Galicia a partir del próximo lunes

La ayuda servirá para pagar campamentos o a personas cuidadoras

A partir del próximo lunes, 8 de septiembre, y hasta el 7 de octubre, las familias gallegas podrán solicitar el Bono Concilia Familia. Esta ayuda está orientada a facilitar la conciliación puntual en caso de enfermedad o cuestiones laborales además de los periodos vacacionales. El presupuesto del programa convocado por la Xunta de Galicia es de 2.663.867 euros.

En la edición pasada este bono llegó a más de 15.000 familias gallegas que se sirvieron de esta ayuda para sufragar costes de campamentos o personas cuidadoras a domicilio.

En qué consiste el Bono Concilia Familia

El bono ofrece subvenciones de hasta 500 euros para la contratación de una persona a domicilio o de 200 euros por persona para sufragar gastos de recursos y servicios específicos como ludotecas, campamentos, espacios de ocio y actividades infantiles.

La ayuda cubre un máximo del 75% del servicio abonado por la familia. Para este 2025, como novedad, las familias numerosas, monoparentales, acogedoras, con guardia con fines adoptivos y con hijos o hijas con discapacidad igual o superior al 33%, así como víctimas de violencia de género, podrán cubrir el 100% del servicio.

Podrán solicitar el Bono Concilia Familia aquellos núcleos familiares con menores de entre 4 y 13 años, es decir, nacidos entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2021, y en los que ambos progenitores trabajen y residan en Galicia.

Las solicitudes deberán tramitarse en la sede electrónica de la Xunta de Galicia cubriendo un formulario de una única solicitud por niño o niña y por cada tipo de gasto.