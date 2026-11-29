Todo sobre la Navidad 2026 en Santiago de Compostela: mercados, luces, San Silvestre y mucho más

Santiago de Compostela cuenta las horas para el encendido de las luces de Navidad y, por tanto, la bienvenida oficial de estas fechas tan señaladas. El martes 1 de diciembre un acto que se celebrará en la praza do Obradoiro marcará el inicio de la Navidad 2026 en la capital gallega, donde será posible disfrutar de numerosas actividades, mercados y un espectacular Fin de Año.

La ciudad compostelana atrae cada mes de diciembre a miles de personas que visitan sus históricas calles y edificios y disfrutan del espíritu navideño que inunda cada rincón. Y es que tal y como asegura el concello, la Navidad se ha convertido en la tercera fiesta de la capital gallega, tras la Ascensión (en mayo) y el Apóstol (en julio).

El ayuntamiento dará a conocer en los próximos días todos los detalles de la Navidad 2026, pero en Quincemil hemos recopilado todo lo que se sabe hasta el momento. Y tú, ¿qué plan no te vas a perder?

El encendido

El Coro da Ra, con sus 50 voces y más de 30 años de trayectoria en Santiago, será uno de los grandes protagonistas del encendido de las luces de Navidad el próximo 1 de diciembre con la propuesta de canto colectivo Compostela prende o Nadal a coro. El acto se celebrará a las 19:00 horas y los vecinos podrán interpretar junto al coro Nadal en Luintra, cuya letra se repartirá en la plaza.

Los pasacalles recorrerán desde las 18:30 horas las calles de la capital con música y voces de Ultreira. Una formación saldrá desde Casas Reais y la otra desde el Mercado de Nadal de Carreira do Conde. Ambas se juntarán en la praza do Obradoiro para interpretar un último tema conjunto y dar paso a la actuación del Coro da Ra.

Las luces que no perderse

La iluminación de Navidad en Santiago de Compostela incluye 2.935 metros de corredores luminosos en calles, 290 arcos, 296 motivos colocados en farolas, seis carteles y ocho elementos singulares. La ciudad se llenará, por tanto, de luz y color desde el próximo 1 de diciembre. Estos son algunos de los puntos que no puedes perderte:

Dos paraguas de guirnaldas en las plazas do Toural y Cervantes

Dos cortinas de luz en fachadas y la iluminación artística del Pazo de Raxoi

El árbol transitable de 20 metros de altura en la praza do Obradoiro

La iluminación de la praza de Praterías

Las instalaciones de la praza Roxa y la praza de Galicia

El impresionante Paseo da Ferradura

Además, habrá 125 árboles iluminados, a los que se suman las luces de dos rotondas y del entorno del Belén de Conxo, dos árboles tridimensionales de cinco metros y cuatro conjuntos de figuras tridimensionales terrestres y los elementos singulares en 23 parroquias.

Respecto al rural, habrá 23 puntos de iluminación con elementos singulares que se instalarán en las parroquias y se reforzarán las actividades específicas en los CSC.

Mercados de Navidad

Los mercados navideños son un clásico del mes de diciembre que permiten encontrar esos pequeños detalles especiales que todavía faltan o conocer el trabajo de los artesanos gallegos. Santiago de Compostela acogerá al menos dos propuestas para que los compostelanos y visitantes se pierdan entre la belleza de sus creaciones.

El Mercado de Navidad de Carreira do Conde comenzó el 27 de noviembre y se prolongará hasta el 5 de enero de 2027, mientras que el que estará en Área Central se podrá visitar desde el 21 de diciembre hasta la noche previa a Reyes. En ambos casos, será posible encontrar artículos de decoración, alimentación y artesanía en los siguientes horarios:

Apertura diaria de 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas

El 24 y el 31 de diciembre, los mercados abrirán solo en horario de mañana, de 12:00 a 14:00 horas

El 25 de diciembre y el 1 de enero ambos mercados permanecerán cerrados

El Mercado da Estrela, por otro lado, regresará a la capital gallega del 18 al 20 de diciembre para celebrar su 15ª edición. Este emblemático festival urbano y feria creativa de Navidad convertirá espacios históricos de la ciudad en el epicentro del talento y del diseño gallego, sin dejar a un lado las zonas de foodtrucks, showcookings ni la variada programación de conciertos en directo, sesiones de DJ y talleres creativos para todas las edades.

Los Belenes

La iglesia de San Fiz de Solovio acoge un año más el Belén cedido y montado por José Uzal. Más de 500 figuras componen este nacimiento, que incluye diferentes escenas, piezas en movimiento y efectos especiales de iluminación y sonido. El horario de apertura para disfrutar de este Belén es el siguiente:

Martes 1 de diciembre, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas

Del miércoles 2 al jueves 17 de diciembre: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas

Puente de la Constitución, viernes, sábados, domingos y vacaciones escolares: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas

24 y 31 de diciembre: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas

25 de diciembre y 1 de enero: de 17:00 a 21:00 horas

Más allá de este espectacular Belén, hay muchos otros que merece la pena ver en Santiago de Compostela. Esta es la lista propuesta por Turismo:

Belén Napolitano de la Catedral de Santiago de Compostela

Belén Popular de la Catedral de Santiago de Compostela

Belén Familiar de Conxo

Belén Familiar de Mallou

Belén Surrealista de la Fundación Eugenio Granell

Nacimiento de la Colegiata de Sar

Iglesia de San Caetano

Café Casino

Belén del Pazo de Raxoi - Xunta de Galicia

Belén de la Hospedería San Martín Pinario

Exposición Belenes del Mundo de Manos Unidas

Carrera de Papá Noel

Cuatro kilómetros separan el centro comercial de As Cancelas y la praza do Obradoiro, un recorrido que harán los participantes de la divertida Carrera de Papá Noel. El evento, que se celebrará el 20 de diciembre a las 11:00 horas, es solidario y una parte de la recaudación se destinará a la Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo).

Todas las personas inscritas recibirán, además del dorsal, un traje de Papá Noel (mayores de 12 años) o de elfo (menores de 12 años).

San Silvestre

¿Qué mejor que despedir 2026 con una carrera para dejar atrás lo malo que haya podido tener? La San Silvestre, la última prueba deportiva del año en Santiago de Compostela, comenzará a las 17:30 horas en la praza do Obradoiro y el ayuntamiento quiere superar los 2.500 inscritos.

Fin de Año

Son miles los jóvenes que ultiman los detalles para despedir el 2026 por todo lo alto. Fiestas en salas o pubs, encuentros en casas particulares o cenas tranquilas en familia, todo es válido para decirle adiós al año que termina y recibir por todo lo alto al 2027.

Y, por supuesto, entre todos los planes no puede faltar la música. La orquesta Miramar amenizará la Fiesta de Fin de Año desde la praza do Obradoiro, donde comenzará a actuar a las 23:00 horas para, ya a medianoche, dar paso a las campanadas de la Berenguela.

El ayuntamiento ha informado de que habrá uvas y cotillón gratuito para las 1.000 primeras personas que se acerquen a recibir el nuevo año en la plaza más emblemática de la ciudad.

Concierto de Reyes

La Real Filharmonía de Galicia celebra su tradicional Concierto de Reyes con una propuesta que recupera el universo mágico de la infancia a través de la música de ballet. Bajo la dirección de César Ramos y con dramaturgia de Lorena Conde, el concierto del 5 de enero combina música, teatro y narración para ofrecer una experiencia escénica pensada para todos los públicos.

El programa está dedicado a El cascanueces de Piotr Ilich Chaikovski y, través de la intervención de Xoán Fórneas y Carla Mojón, el público acompañará a Clara en su viaje soñado tras recibir un cascanueces en la noche de Navidad, en un recorrido que transforma el escenario en un espacio de imaginación suspendido entre realidad y fantasía.

La Cabalgata de Reyes

Melchor, Gaspar y Baltasar no faltarán a su tradicional cita con los niños y las niñas de Santiago de Compostela. Los Reyes Magos recorrerán las calles de la ciudad repartiendo caramelos y saludando a los más pequeños el 5 de enero de 2027, horas antes de pasar por sus casas para dejarles los regalos que tanto ansían.

El recorrido previsto de la Cabalgata, que comenzará a las 17:30 horas en la praza da Mercé, es: avenida de Ferrol, Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, República do Salvador, Hórreo, praza de Galicia, rúa da Senra, Porta Faxeira, rúa do Vilar, praza de Platerías, travesa de Fonseca y praza do Obradoiro. La recepción de Sus Majestades en el Pazo de Raxoi está prevista para las 19:00 horas.

¿Qué más se sabe?

Los más pequeños podrán disfrutar desde después del encendido del jardín de juegos que se colocará en la praza do Obradoiro. Los más golosos, además, tendrán la oportunidad de degustar un rico chocolate sin gluten y sin lactosa.

La Alameda, además, contará con su tradicional espacio de ocio con actividades y una zona para patinar sobre hielo, uno de los principales reclamos año tras año.

La carpa de la praza Roxa, por otro lado, regresa un año más consolidada como punto de encuentro para la música, el baile, la impro, la magia y los talleres, con una programación promovida principalmente por los departamentos de Cultura y Xuventude.

Más allá de esto, el ayuntamiento ha confirmado que habrá otras actividades cuyos detalles se darán a conocer en breves y a las que se podrían sumar nuevas sorpresas. Estas son las primeras pinceladas: