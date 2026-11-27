Los más pequeños de Santiago de Compostela se lo pasarán en grande esta Navidad. Y es que la capital gallega contará con numerosos juegos y actividades para que los niños y niñas aprovechen al máximo sus vacaciones, incluida la tradicional pista de hielo de la Alameda.

Este espacio es, año tras año, uno de los principales reclamos para los pequeños de la casa. La zona de patinaje se ubica en las carpas de la Alameda donde el ayuntamiento promueve todo tipo de juegos y cuya programación completa se dará a conocer a lo largo de los próximos días.

El espacio de ocio del paseo Central de la Alameda abrió el año pasado el 19 de diciembre y tenía horario de mañana y tarde: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. El concello, en todo caso, todavía no ha confirmado los horarios y las fechas en las que estará abierto esta Navidad 2026.

Lo que sí ha dado a conocer el ayuntamiento compostelano es que el encendido de las luces será el 1 de diciembre a las 19:00 horas en la praza do Obradoiro. El Coro da Rá será uno de los protagonistas de este acto que dará la bienvenida oficial a la Navidad en la capital gallega.

El Mercado de Navidad de Carreira do Conde, en Santiago. Quincemil

El mercado de Nadal de Carreira do Conde, por otro lado, ha abierto este viernes con sus puestos de decoración, alimentación gourmet y artesanía: joyas, madera, cerámica, vidrio, cuero, juguetes, textil, regalos originales y diseño. La ciudadanía puede encontrar los detalles más especiales para la época navideña hasta el 5 de enero de 2027.

Este espacio estará abierto de 12:00 a 14:00 h y de 16:30 a 21:00 horas todos los días excepto el 24 y el 31 de diciembre, cuando solo levantará la persiana por la mañana, y el 25 de diciembre y 1 de enero, cuando permanecerá cerrado.

Santiago avanza de esta forma hacia una de las fechas preferidas de miles de ciudadanos, que disfrutan paseando por las calles iluminadas de la urbe y participando en las actividades programadas. Quedan, además, muchas "sorpresas" por desvelar de la programación de la tercera fiesta más importante de la capital gallega tras la Ascensión y el Apóstol.