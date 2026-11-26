Touriñán, Mind Enterprises y mucho más: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Quincemil

Touriñán, Mind Enterprises y mucho más: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela?

La banda sonora de este fin de semana estará protagonizada por el dueto italo disco Mind Enterprises, a quienes se les sumarán los gallegos Boyanka Kostova y Pilo Sierra. Los espectáculos de humor llegarán a diferentes salas y teatros de Santiago de Compostela con Xosé A. Touriñán y Goyo Jiménez.

El fin de semana se completará con la última cita musical del Outono Códax, el festival de circo D10! de Pistacatro y la segunda semana de la Outlet del Automóvil del Área Central de Santiago de Compostela.

Conciertos del fin de semana

Mind Enterprises aterriza este fin de semana en la ciudad compostelana Cedida

El jueves 26 a las 21:00 horas llega el turno de Boyanka Kostova, pioneros del trap gallego, de subirse al escenario de la sala Capitol, donde presentarán en directo las canciones de su nuevo álbum X y recordarán ante su público los éxitos que los llevaron a ser una de las formaciones más destacadas de Galicia.

El jueves 26 a las 21:00 horas tendremos la oportunidad de disfrutar de una sesión de música en directo de Pilo Sierra en el Momo. Este vocalista, multiinstrumentista y compositor ganó los Premios Narf 2023 con su trabajo Satélite Salitre. Actualmente se dedica a la composición de bandas sonoras para cine y teatro.

El viernes 27 a las 21:00 horas cerramos el mes de noviembre de grandes conciertos en la sala Capitol con Mind Enterprises, el proyecto musical de Andrea Tirone y Roberto Conigliaro, quienes aterrizan por primera vez en la capital de Compostela para presentar a su público un universo musical inigualable.

Outono Códax

Cartel de la edición de 2026 del Outono Códax Festival Cedida

El sábado 7 arrancó uno de los ciclos de conciertos más destacados de Santiago de Compostela, Outono Códax, el cual volverá a reunir en la ciudad una serie de artistas y formaciones de soul, swing, bass, R&B, garage, y rock que prometen hacer de noviembre un mes inolvidable.

Los conciertos, repartidos entre la sala Capitol y Riquela Club, acogerán a un total de 12 artistas y bandas nacionales e internacionales.

Además, recuerda que todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas.

28 de noviembre en la sala Capitol - The Sadies + Howlin' Jaws + Terra Lightfoot

D10! De Pistacatro

Festival D10! de Pistacatro Cedida

El festival D10! de Pistacatro celebra su 11.ª edición el último fin de semana de noviembre durante tres jornadas que presentarán tres diferentes propuestas de espectáculo en el Salón Teatro de Santiago de Compostela.

Inauguramos D10! el jueves 26 a las 20:00 horas con Masa madre de Cía Caí, un impresionante show de acrobacias que cuestiona si el verdadero destino de las personas es simplemente nacer, reproducirse y envejecer hasta la muerte.

Seguimos el sábado 28 a la misma hora con Pequeñas cosas de Cía. PSIRC, un show de circo contemporáneo que tiene como protagonista a un camarógrafo y malabarista de líquidos, quien se encuentra en un sótano lleno de pantallas y cámaras ocultas.

Por último, cerramos esta nueva edición de D10! el domingo 29 a las 18:00 horas con Guillém de Cía. La Bel Bel del Collectiu Mur, una experiencia teatral vinculada al síndrome de Guillain-Barré, donde se pone de relieve la fragilidad, el cuidado y la transformación del cuerpo.

Outlet del Automóvil

Outlet del Automóvil en Área Central Cedida

A lo largo de este fin de semana continuará la segunda y última semana de la gran exposición y feria de vehículos de Área Central: la Outlet del Automóvil, donde todos los asistentes podrán disfrutar de la venta de vehículos de primeras marcas, con modelos nuevos, km0 y de ocasión.

El evento contará con la participación de los concesionarios oficiales del Grupo Pérez Rumbao e incluirá también una amplia variedad de alternativas de movilidad: vehículos eléctricos, híbridos, de gasolina y diésel.

Espectáculo de Goyo Jiménez

El humorista Goyo Jiménez vuelve con 'América Forever (The final refrito)' Cedida

El jueves 26 a las 20:30 horas el Auditorio Abanca acogerá América Forever (The final refrito) del humorista Goyo Jiménez, una recopilación de los mejores momentos de su trilogía Aiguantulivinamérica.

En este show, Goyo Jiménez reflexionará acerca de cómo ha cambiado el mundo en los últimos años. En América los héroes hacen hashtags en las culatas de sus pistolas y los vecinos de Medio Oriente desayunan smoothies.

¡Prepárate para un nuevo espectáculo de lo más americano de la mano de Goyo Jiménez! Hazte ya con tus entradas.

Espectáculo de Xosé Touriñán

Cartel del nuevo espectáculo de Touriñán que llegará este mes a Santiago de Compostela Cedida

El domingo 29 a las 18:00 horas aterrizará en el Auditorio de Galicia uno de los humoristas gallegos más destacados de la actualidad: Xosé A. Touriñán, quien seguirá en Santiago de Compostela su gira por Galicia de su nuevo espectáculo Moi Animal.

Este show consiste en un análisis de Touriñán de la relación que tenemos con los animales que nos rodean. Nos guiará por un viaje de risas y reflexiones que nos hará llegar a la conclusión de que somos la especie más contradictoria del planeta.

¿Eres tan 'animal' como Touriñán? Ven y descúbrelo en este nuevo show en vivo. ¡Consigue tus entradas!

International Ballet Company

El espectáculo de ballet de 'La Bella Durmiente' llega a Santiago Cedida

El domingo 29 a las 18:00 horas podremos disfrutar del espectáculo de La Bella Durmiente del International Ballet Company.

En este gran despliegue de danza, todo el público quedará boquiabierto con el ballet romántico en su máxima expresión.

Un espectáculo que debes ver, como mínimo, una vez en tu vida. ¡Consigue aquí tus entradas!