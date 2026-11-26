Hasta este domingo 29, el espacio comercial ofrece a sus clientes grandes oportunidades comerciales y ofertas especiales en el Outlet del Automóvil

El Black Friday continúa en Outlet Área Central hasta este domingo 29 de noviembre, con importantes descuentos y oportunidades comerciales en una amplia selección de establecimientos. A las promociones especiales de sus principales firmas outlet se suma el Outlet del automóvil, una exposición y feria de venta de más de cien vehículos con ofertas especiales de la mano de los concesionarios oficiales del Grupo Pérez Rumbao.

Durante estos últimos días de campaña, los visitantes podrán aprovechar las promociones en moda y complementos, descubrir oportunidades en automoción y adelantar sus compras navideñas en un espacio que reúne grandes marcas y propuestas comerciales para diferentes públicos.

Importantes descuentos

Uno de los principales atractivos del Black Friday es la oferta de moda y complementos de Outlet Área Central, con promociones especiales en sus establecimientos.

Área Central cuenta con una propuesta diferencial en Galicia y el norte de España gracias a la presencia exclusiva, en formato outlet, de firmas como El Ganso, Scalpers, Silbon, Bimba y Lola, Ramón Sanjurjo y Purificación García. A ellas se suma Fifty Factory, del Grupo Cortefiel, además de establecimientos multimarca con algunas de las firmas más reconocidas del mercado y zapaterías multimarca.

Una oportunidad para acceder a primeras marcas, encontrar prendas y complementos especiales y aprovechar las condiciones comerciales del Black Friday de cara a las próximas fiestas navideñas.

Más de 100 vehículos

El automóvil es otro de los grandes protagonistas de esta campaña. Área Central celebra hasta este domingo el Outlet del automóvil, con más de cien vehículos en una exposición y feria de venta con condiciones comerciales especiales.

De la mano de los concesionarios oficiales del Grupo Pérez Rumbao, los visitantes pueden encontrar vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión, con interesantes oportunidades vinculadas a la liquidación de stock.

La oferta incluye una amplia variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de cada comprador: vehículos eléctricos e híbridos, modelos de gasolina y diésel, SUV, compactos, utilitarios y automóviles de diferentes tamaños y segmentos.

El Outlet del automóvil de Área Central facilita la posibilidad de comparar modelos, tecnologías y prestaciones en un mismo espacio, con ofertas especiales durante los días del evento. Una oportunidad para quienes estén pensando en cambiar de coche y quieran aprovechar el Black Friday para encontrar su próximo vehículo.