Con casi 10.000 matrimonios al año y celebraciones de unos 35.000 euros de media, la elección del espacio comienza hasta dos años antes y se decide, cada vez más, frente a una pantalla: cuando la pareja llega a visitarlo, la decisión está casi tomada, señala la agencia gallega Webcompostela

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"Galicia no tiene un problema de producto, tiene un problema de visibilidad", sostiene Andrea Fernández, CEO de Webcompostela, agencia gallega especializada en marketing turístico, gastronómico y eventos. Según Fernández, hay espacios extraordinarios que dependen del boca a boca y de plataformas de terceros, y eso les deja sin control sobre su propia marca y sus márgenes.

Un mercado que crece y compite

El sector nupcial gallego atraviesa un buen momento. Los matrimonios en Galicia pasaron de 9.028 en 2023 a 9.714 en 2025, según los datos del IGE (Instituto Gallego de Estadística).

Ese crecimiento convive con un calendario muy exigente. Lo habitual es reservar con año y medio o dos de antelación, y los espacios con más nombre se quedan pronto sin fechas. La temporada alta empieza ya a finales de abril y se mantiene fuerte hasta octubre. Al mismo tiempo, cada vez más parejas eligen marzo, abril o noviembre para una celebración menos convencional.

El producto también cambia. Las bodas son más pequeñas que hace dos décadas, las parejas buscan que los invitados vivan momentos memorables y muchos establecimientos se están adaptando a esa demanda. Además, la edad media de casamiento ronda los 35 años, según el IGE, lo que apunta a parejas con criterio, presupuesto e ideas muy definidas.

Las parejas comparan antes

Esa pareja decide antes de llamar. Además buscan que el espacio refleje su identidad y en la búsqueda online se fijan en fotos del lugar, en bodas reales celebradas allí y en los servicios disponibles.

Para Webcompostela, eso cambia el objetivo de la comunicación. Ya no se trata de llegar a cualquier pareja que esté buscando dónde casarse, sino a la que encaja con el espacio: no busca lo mismo quien sueña con una boda íntima entre viñedos que quien quiere una gran celebración en un pazo con historia. "Nuestro trabajo es que el espacio y la pareja hagan match. Cuando eso ocurre, la visita a la finca ya no es para comparar, es para confirmar", apunta Fernández.

Cómo debería gestionarse

La agencia defiende que cada espacio defina primero a su pareja ideal (estilo, presupuesto, número de invitados, procedencia) y dirija a ese perfil sus campañas en Meta, acompañadas de contenido visual que transmita la experiencia completa.

También insiste en que todos los canales vayan en la misma dirección. Lo habitual, explican, es que cada canal dependa de un proveedor distinto (web, redes, campañas) y eso complica mucho la gestión del proyecto y la consecución de objetivos. "Una web bonita que no convierte es un gasto. Unas redes con muchos seguidores que no reservan, también. Lo que funciona es que todo empuje en la misma dirección", resume Fernández.

El obstáculo, admiten, suele ser el tiempo. Los propietarios de pazos y fincas se ocupan de todo, la temporada no da tregua y el marketing queda para “cuando haya tiempo”, con lo que la digitalización avanza más despacio de lo que el negocio necesitaría.

Una mirada al futuro

Con la inteligencia artificial cambiando la forma en que los clientes buscan y planifican, la agencia anticipa que la marca, la reputación y el contenido propio pesarán todavía más. "Los negocios que tengan una identidad clara y una relación directa con su cliente serán los que mejor resistan", concluye Fernández. "La hostelería gallega tiene todo para liderar ese cambio. Solo hay que contarlo bien", concluye.