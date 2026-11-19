Los Enemigos, Edén Serrano y más: Todos los planes que hacer este fin de semana en Santiago de Compostela Quincemil

Los Enemigos, Edén Serrano y más: Todos los planes de Santiago de Compostela para este fin de semana

La banda sonora del fin de semana en Santiago de Compostela incluirá tres diferentes fechas del grupo Los Enemigos, así como una sesión acústica de Ángeles Toledano. A estos conciertos se sumarán también dos nuevas fechas del festival de jazz y blues Outono Códax.

Otros eventos que merecen ser mencionados son el festival Cineuropa, los espectáculos de humor de Edén Serrano y David Fernández y un show de La Bella y La Bestia.

Conciertos destacados

Los Enemigos actuarán durante tres fechas en Santiago de Compostela Cedida

El jueves 19, viernes 20 y sábado 21 tenemos un triplete histórico de Los Enemigos, quienes llegan a la sala Capitol para celebrar por todo lo alto el 40 aniversario de su disco debut, Ferpectamente. Por lo tanto, prepárate para tres noches seguidas de los mayores clásicos del rock español. ¡Y con dos fechas completamente sold out!

El sábado 21 a las 21:00 horas podremos disfrutar de una nueva cita del ciclo Acustiquísimos en el Patio de Cristal San Francisco Hotel Monumento. La artista que protagonizará este encuentro será Ángeles Toledano, quien llega junto al guitarrista Benito Bernal para tocar en formato acústico los éxitos de su álbum debut Sangre Sucia.

El domingo 22 a las 20:30 horas llega El Nido al Riquela Club, el grupo originario de Burgos que presenta una vanguardista propuesta de música folk. Darán un concierto de fusión de ritmos castellanos como jotas, ajechaos, charros y ruedas con un enfoque moderno.

Outono Códax

Cartel de la edición de 2026 del Outono Códax Festival Cedida

El sábado 7 arranca uno de los ciclos de conciertos más destacados de Santiago de Compostela, Outono Códax, el cual volverá a reunir en la ciudad una serie de artistas y formaciones de soul, swing, bass, R&B, garage, y rock que prometen hacer de noviembre un mes inolvidable.

Los conciertos, repartidos entre la sala Capitol y Riquela Club, acogerán a un total de 12 artistas y bandas nacionales e internacionales.

Además, recuerda que todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas.

19 de noviembre en Riquela Club - Barrence Whitfield & MFC Chicken

en Riquela Club - Barrence Whitfield & MFC Chicken 24 de noviembre en la Sala Capitol - The Fuzztones

Cineuropa

Cartel de la edición de 2026 de Cineuropa Cedida

Desde el viernes 6 hasta el domingo 22 se podrá disfrutar de una nueva edición de Cineuropa, uno de los festivales de cine más completos de Galicia.

Cineuropa traerá hasta la capital compostelana más de ciento veinte películas que se proyectarán en diferentes salas de la ciudad: el Teatro Principal, el Salón Teatro, el Auditorio de Galicia y el Cinema Numax.

El festival cuenta, como cada año, con sus respectivas secciones oficiales:

Sección Europea

Panorama Internacional

Docs Cineuropa

Panorama Audiovisual Galego

Cineastas do presente

A estas secciones se suman las exclusivas del año 2026:

As Inmortais de Hitchcock - Dedicado a las actrices que protagonizan los filmes de este director

Cineuropa Miúda

Cineuropa 40

Fantastique Compostela

III Retromanía

Cartel de la edición de 2026 de la Feria Retromanía Cedida

Desde hoy, jueves 19, hasta el domingo 22 llega a Área Central la tercera edición de Retromanía, la feria de coleccionismo de juguetes, música y cine más destacada de la ciudad compostelana.

A lo largo de este fin de semana podremos disfrutar de una serie de jornadas que agrupan una amplia selección de artículos y piezas de coleccionistas como pins, muñecas, juguetes antiguos, CDs y mucho más.

El horario de jueves a sábado será de 11:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo será de 11:00 a 14:30 horas.

Edén Serrano El Show

Aterriza en Santiago de Compostela Edén Serrano con su show más salvaje Cedida

El viernes 20 a las 21:00 horas llega al Teatro Compostela el humorista Edén Serrano para presentar su monólogo más salvaje, irreverente y divertido.

Tras el éxito que gozó durante el año pasado, Edén Serrano vuelve a embarcarse en una gira por teatros de España para presentar un espectáculo definido por su humor inteligente, reflexiones originales y anécdotas sorprendentes.

¡No te quedes sin tus entradas! Consíguelas ya aquí.

La Bella y La Bestia

Aterriza en Santiago de Compostela 'La Bella y La Bestia - El Musical' Cedida

El sábado 21 a las 17:00 horas podremos disfrutar en el Teatro Compostela de La Bella y La Bestia, un universo donde la fantasía y emoción reviven uno de los clásicos infantiles más queridos.

Esta adaptación musical de La Bella y La Bestia combina escenografía física con un gran elenco, video mapping, holografía y una cuidada creación audiovisual para sumergirnos en la historia de Bella y La Bestia.

¿A qué esperas para revivir una de las historias más icónicas de todos los tiempos? Consigue ya tus entradas.

Espectáculo de David Fernández

David Fernández presenta su show 'No estoy bien' Cedida

El domingo 22 a las 18:30 horas llega al Teatro Compostela el cómico David Fernández con su espectáculo No estoy bien.

Con este título, David Fernández nos anticipa su frenético show, donde veremos al personaje y al cómico que se esconde detrás de esa máscara.

El resto del espectáculo es un misterio. ¿Quieres descubrirlo? ¡Pues hazte ya con tu entrada!

Outlet del Automóvil

Outlet del Automóvil en Área Central Cedida

El día de hoy, jueves 19, se abrirá al público la gran exposición y feria de vehículos de Área Central: la Outlet del Automóvil, donde todos los asistentes podrán disfrutar de la venta de vehículos de primeras marcas, con modelos nuevos, km0 y de ocasión.

El evento contará con la participación de los concesionarios oficiales del Grupo Pérez Rumbao e incluirá también una amplia variedad de alternativas de movilidad: vehículos eléctricos, híbridos, de gasolina y diésel.

La feria se extenderá hasta el domingo 29, así que si eres un amante del motor no vas a querer perderte esta cita.

Carreira Cancro de Páncreas

Cartel de la edición de 2026 de la Carrera y andaina contra el cáncer de páncreas Cedida

El domingo 22 tendrá lugar la Carrera y Andaina das Cidades Contra o Cancro de Páncreas, una prueba deportiva y solidaria con salida y meta en el Estadio de Atletismo de la Universidad de Santiago.

La prueba absoluta de 6 kilómetros dará inicio a las 10:30 horas. Asimismo, saldrán las categorías Sub-14 y Sub-16 de 3 kilómetros. Acto seguido, a las 11:00 horas, dará inicio la andaina, la cual será también de 3 kilómetros.

Por último, serán las pruebas infantiles las que salgan a partir de las 11:30 horas.