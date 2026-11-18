El Coro da Ra dará la bienvenida a la Navidad 2026 de Santiago: todo lo que se sabe de la programación

Santiago de Compostela dará oficialmente la bienvenida a la Navidad 2025 el 1 de diciembre con el tradicional acto del encendido de las luces en la praza do Obradoiro. Los protagonistas serán los miembros del Coro da Ra, que interpretarán junto al público Nadal de Luintra en una jornada en la que no faltarán los pasacalles, los juegos ni el chocolate con churros.

Así lo han dado a conocer esta mañana la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la concejala de Promoción Económica e Xuventude, María Rozas; y la edila de Festas e Deportes, Pilar Lueiro, que ofrecieron una rueda de prensa con el avance de la programación navideña, consolidada como la tercera fiesta de la capital gallega.

"Achégase o tempo de que ‘A estrela de Nadal’ volva á rúa", indicó Sanmartín. La regidora presentó la imagen de la Navidad compostelana, protagonizada por la estrella de ocho puntas (la Estrella de Santiago), que este año incorpora los rayos de luz del emblema del concello.

Así será el encendido

El ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los vecinos para que se impliquen en el encendido de las luces el próximo 1 de diciembre. El Coro da Ra, con sus 50 voces y más de 30 años de trayectoria en Santiago, será uno de los grandes protagonistas gracias a la propuesta de canto colectivo Compostela prende o Nadal a coro.

Los pasacalles comenzarán a las 18:30 horas con dos recorridos que contarán con música y voces de Ultreira. Una formación saldrá desde Casas Reais y la otra desde el Mercado de Nadal de Carreira do Conde. Ambas se juntarán en la praza do Obradoiro para interpretar un último tema conjunto y dar paso a la actuación del Coro da Ra.

El encendido del árbol y de las luces de la fachada del Pazo de Raxoi será a las 19:00 horas y los vecinos están invitados a interpretar junto al popular coro Nadal en Luintra, cuya letra se repartirá en la plaza. A continuación, se abrirá el jardín de juegos para que los más pequeños puedan disfrutar en una tarde que terminará con el reparto de chocolate sin gluten y sin lactosa.

Avance del programa

Sanmartín explicó que el programa tiene "sorpresas" que se irán desvelando a lo largo de los próximos días, aunque avanzó que los más pequeños de la casa también podrán disfrutar en la Alameda.

Regresa, además, el Mercado de Nadal y la carpa de la praza Roxa se consolida como punto de encuentro para la música, el baile, la impro, la magia y los talleres, con una programación promovida principalmente por los departamentos de Cultura y Xuventude.

La actividad Estrelas e Desexos se consolida y se celebrará en el entorno del palco de la Alameda el 30 de diciembre. No faltarán tampoco la ruta del Apalpador, los talleres de circo en la Casa das Máquinas, el xardín das oito puntas, la programación de Tropa C en el Auditorio, el programa especial de los centros socioculturales, la carrera de San Silvestre, la fiesta de Fin de Año o la tradicional Cabalgata de Reyes.

Y es que los centros socioculturales ofrecerán más de 70 actividades como talleres de cocina o de decoración y una amplia oferta de artes escénicas en toda la ciudad.

"O obxectivo é que calquera persoa teña moito que ver e que facer en Santiago durante todo o mes de decembro, e que Compostela siga sendo referente por esta maneira de entender o Nadal como unha celebración que pensa en todo o mundo, participada por todos e todas", explicó María Rozas.

Mercado de Nadal

El Mercado de Nadal de Carreira do Conde se podrá visitar desde el viernes 27 de noviembre hasta el 5 de enero, al que se sumará el mercado navideño de Área Central desde el 21 de diciembre hasta el día 5.

Uno de los mercados contará con 15 stands por los que pasarán 90 expositores en diferentes turnos. Empresas y artesanos de alimentación, decoración navideña, juguetes, joyería, cuero o complementos, entre otros, formarán parte de este espacio. La mitad de ellos, indicó Rozas, son de Santiago y su área.

La programación de la capital gallega cuenta con numerosas propuestas diseñadas para el público joven, que podrá disfrutar de los conciertos de Son Xove y de las sesiones vermú de la praza Roxa, así como de alguna propuesta musical en el Centro Xove de la Almáciga y en el centro sociocultural de A Trisca, rutas musicales por la calle y una celebración especial de Fin de Año para la juventud.

Más allá de la música, la programación para la juventud incluye diferentes pruebas por la zona vieja para conocer la historia de la ciudad y volverán las Noitiñas de Nadal en colaboración con la asociación Itaca.

La iluminación

La iluminación de Navidad incluye 2.935 metros de corredores luminosos en calles, 290 arcos, 296 motivos colocados en farolas, seis carteles y ocho elementos singulares. También contempla la colocación de dos paraguas de guirnaldas en las plazas do Toural y Cervantes, dos cortinas de luz en fachadas y la iluminación artística del Pazo de Raxoi, así como el árbol transitable de 20 metros de altura en la praza do Obradoiro.

Además, se contará con la iluminación de la plaza de Praterías y del edificio del antiguo concello en Cervantes, instalaciones en la plaza Roxa y en la plaza de Galicia, la iluminación de 125 árboles, de dos rotondas y del entorno del Belén de Conxo, dos árboles tridimensionales de cinco metros y cuatro conjuntos de figuras tridimensionales terrestres, además de los elementos singulares en 23 parroquias.

A estos elementos contratados por el ayuntamiento se suma el esfuerzo de iluminación que realiza el departamento de Turismo en el Paseo da Ferradura e da praza da Quintana.

Respecto al rural, habrá 23 puntos de iluminación con elementos singulares que se instalarán en las parroquias y se reforzarán las actividades específicas en los CSC. A este respecto, los centros de A Gracia, Marrozos, Figueiras, Bando, Laraño y Nemenzo contarán con el programa Exploradores do Inverno con actividades para facilitar la conciliación familiar durante la Navidad.

San Silvestre y Fin de Año

Este 2026 no faltará, además, un clásico como la Carrera San Silvestre, que en sus últimas ediciones ronda las 2.200 personas inscritas. La responsable municipal de Deportes hizo un llamamiento a toda la gente deportista de Santiago, de todas las edades y condiciones, para agotar los dorsales en este 2026 y cumplir el reto de llegar a las 2.500 inscripciones.

Pilar Lueiro, además, informó de que la Fiesta de Fin de Año estará amenizada por la orquesta Miramar e invitó a que todo el mundo disfrute de toda la programación que se desarrollará a lo largo de todo el mes de diciembre y hasta el día de Reyes.