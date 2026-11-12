Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela Quincemil

Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

Abrimos el fin de semana en Santiago de Compostela con un repertorio de conciertos que incluyen a L'Haine, Funzo y a Sharp Pins, el proyecto lo-fi del estadounidense Kai Slater, miembro de Lifeguard y Dwaal Troupe. Paralelamente, continuaremos celebrando el Outono Códax con otras dos nuevas citas: HENGE + Oh! Gunquit y DeRobert & The Half-Truths + MRCY.

Otros eventos del fin de semana que no vas a querer perderte incluyen el festival Cineuropa, el Mercado da Arte, las jornadas musicales y divulgativas de Xuventude na Onda y espectáculos de humor como el de Wiz Problema o No me toques el cuento.

Conciertos del fin de semana

Sharp Pins actuarán este fin de semana en Santiago de Compostela Cedida

El jueves 12 a las 20:00 horas llega a la sala Capitol el cantautor L'Haine, quien presenta en directo su nuevo álbum El Odio Siempre Gana, una forma de entender el odio como punto de partida. ¡No dudes en asistir a este concierto cargado de intensidad, emoción y honestidad!

El domingo 15 a las 19:00 horas aterriza por primera vez en solitario Funzo, referente dentro de la escena urbana nacional, y presentará sobre el escenario de la sala Capitol los temas de su nuevo álbum TDAH. El artista promete una sesión musical de intensidad y personalidad única.

El domingo 15 a las 20:30 horas tenemos una cita alternativa en la sala Riquela como parte del nuevo ciclo de conciertos Noites do Porto Recomenda. En esta ocasión, el protagonista será Sharp Pins, el proyecto lo-fi del ecléctico artista estadounidense Kai Slater, miembro de Lifeguard y Dwaal Troupe.

El domingo 15 a las 18:00 horas podremos disfrutar de un tributo a José Luis Perales en el Teatro Compostela de la mano de Rosillo y Cía. Una oportunidad para escuchar buena música en directo y disfrutar de los recuerdos y las letras de José Luis Perales. ¡No te lo pierdas!

Magostos del fin de semana

Cartel de la edición de 2026 del Magosto Foliadeiro Cedida

Sábado, 14 de noviembre

Magosto Foliadeiro del CSC do Castiñeiro

Degustación de castañas

Música tradicional y foliada abierta

Magosto de Angrois

Desde las 18:30 horas - Degustación de castañas

Magosto Tropical en la Pza. San Martiño Pinario

Castañada

Choripanes

Sorteo

Bloco da Escola Prucupá

Foliada abierta

Bingo musical

DJ Towanda

Outono Códax

Cartel de la edición de 2026 del Outono Códax Festival Cedida

A lo largo de este fin de semana podremos seguir disfrutando de uno de los ciclos de conciertos más destacados de Santiago de Compostela, Outono Códax, el cual volverá a reunir en la ciudad una serie de artistas y formaciones de soul, swing, bass, R&B, garage, y rock que prometen hacer de noviembre un mes inolvidable.

Los conciertos, repartidos entre la sala Capitol y Riquela Club, acogerán a un total de 12 artistas y bandas nacionales e internacionales.

Además, recuerda que todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas.

13 de noviembre en la sala Capitol - HENGE + Oh! Gunquit

en la sala Capitol - HENGE + Oh! Gunquit 14 de noviembre en la sala Capitol - DeRobert & The Half-Truths + MRCY

Cineuropa

Cartel de la edición de 2026 de Cineuropa Cedida

Desde el viernes 6 hasta el domingo 22 se podrá disfrutar de una nueva edición de Cineuropa, uno de los festivales de cine más completos de Galicia.

Cineuropa traerá hasta la capital compostelana más de ciento veinte películas que se proyectarán en diferentes salas de la ciudad: el Teatro Principal, el Salón Teatro, el Auditorio de Galicia y el Cinema Numax.

El festival cuenta, como cada año, con sus respectivas secciones oficiales:

Sección Europea

Panorama Internacional

Docs Cineuropa

Panorama Audiovisual Galego

Cineastas do presente

A estas secciones se suman las exclusivas del año 2026:

As Inmortais de Hitchcock - Dedicado a las actrices que protagonizan los filmes de este director

Cineuropa Miúda

Cineuropa 40

Fantastique Compostela

Xuventude na Onda

Cartel de las jornadas Xuventude na Onda Cedida

El día de hoy, jueves 12, se celebrará en Cidade da Cultura una jornada dedicada a la música, la tecnología y las experiencias para la juventud: Xuventude na Onda.

El programa combina conversaciones y mesas redondas con música, humor, actividades participativas, juegos con Lego y Galaxy VR Arena y un concierto de 9Louro.

Si quieres conocer la programación completa puedes consultar el siguiente enlace.

Mercado da Arte

Cartel de la edición de 2026 del Mercado da Arte Cedido

El sábado 14 tendrá lugar una nueva edición del Mercado da Arte, donde se reunirán más de 80 artistas y creadores de Galicia y otros puntos de España desde las 11:00 hasta las 20:30 horas.

La programación del mercado se completará con una actuación de Rosalía Cantareira a las 12:30 horas y un show de Paco Nogueiras a las 18:00 horas.

Ya me has tocado el cuento

El espectáculo 'Ya me has tocado el cuento' llega a Santiago de Compostela Cedida

El viernes 13 a las 21:00 horas llega al Teatro Compostela el show Ya me has tocado el cuento, una nueva función inspirada en el universo de No me toques el cuento.

En esta comedia seguiremos la historia de cuatro príncipes desolados porque sus princesas han volado al Mundo Real. Por ello, intentarán recuperarlas, sin saber que iniciarán un viaje introspectivo que les hará descubrir una masculinidad más sana.

¡Hazte ya con tus entradas! No te arrepientas de quedarte sin un asiento.

Misery de William Goldman

Representación del thriller 'Misery' de William Goldman Cedida

El sábado 14 a las 20:30 horas llega al Auditorio Abanca la obra de William Goldman basada en la novela de Stephen King, Misery, una historia donde convergen la imaginación, la locura y el desprecio.

La historia sigue a la enfermera Annie Wilkes, fanática de las novelas de Paul Sheldon, quien sufre un aparatoso accidente de coche y es rescatado por esta mujer. Lo que al principio parece una salvación se convierte en un peligroso juego de supervivencia.

¿Te atreves? Hazte ya con tus entradas.

Son do Norte Urban Fest

Cartel de la edición de 2026 de Son do Norte Urban Fest Cedida

El sábado 14 desde las 18:00 hasta las 21:00 horas podremos disfrutar del festival de música Son do Norte, un evento musical que se celebra con motivo del 14º aniversario del CC As Cancelas.

A esta cita musical gratuita asistirán destacados nombres del panorama gallego, como Xmaseda, Collazo, Xian Pais, Kid Mount, Dirty Suc, DKPrichos.

El Multiverso de Wiz Problema

El cómico Wiz Problema con su nuevo show 'El Multiverso' Cedida

El sábado 14 a las 20:30 horas aterriza en el Teatro Compostela el humorista conocido como Wiz Problema para presentar su show en directo El Multiverso.

Con el más puro estilo americano de stand up, Wiz Problema presentará un espectáculo sin reglas, con mucho ritmo y una surrealista mezcla de culturas, dimensiones y carcajadas.

¿Te sumas a este viaje por multiversos? ¡Consigue ya tus entradas!

Sosa Bar

Cartel de la fiesta electrónica en Sosa Bar Cedida

El viernes 13 y el sábado 14 podremos disfrutar de dos sesiones especiales de la mejor música electrónica underground de la capital compostelana.

Viernes, 13 de noviembre

Sesión SYNC

FRPINKL

Alex Tirelli

Fio B2B Parautas

Sábado, 14 de noviembre