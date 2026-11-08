Buscan voluntarios para vivir gratis en una casa junto al mar a cambio de ayudar con la cosecha de frutas

Ana y Manolo están en la búsqueda de voluntarios que quieran ayudar con la cosecha de kiwis en su finca. Es precisamente en noviembre cuando las frutas alcanzan el nivel de azúcar perfecto, por lo que se necesitan manos para ayudar en la cosecha.

Lo habitual es que familiares y amigos ayuden a la pareja y, una vez terminado el trabajo, celebran una gran foliada. "Una sesión de música popular gallega con gaitas, canto y bailes tradicionales", explica en el portal web workaway.info.

Casa gratis en Boiro

Fotografía aportada por Ana y Manolo Workaway.info

Para la actual campaña, Ana y Manolo buscan voluntarios que tengan "un deseo genuino" de aprender.

Según se detalla en el anuncio, buscan principalmente a personas que puedan echar una mano en las tareas de cosecha de los viernes y para eliminar las malas hierbas del huerto y preparar la tierra cuando sea necesario.

La finca se encuentra en Comoxo, una pequeña aldea de Boiro (A Coruña), y cuenta con un amplio huerto en el que crecen numerosas variedades de frutas y verduras.

"Cultivamos kiwis, tomates, patatas, lechugas, higo, peras, castañas, manzanas, cerezos y muchas otras frutas que verás cuando vengas. También tenemos viñedos y elaboramos vino ecológico. Lo hacemos al estilo romano: pisando la uva con los pies".

Hablan español y gallego

Los voluntarios que participen en esta actividad podrán aprender español y gallego con Ana y Manolo.

"Es importante que tengas un buen nivel de español para hacer con nosotros; si tu nivel es básico pero tienes muchas ganas de mejorar, por favor, indícalo en tu mensaje", detalla la pareja en el anuncio.

Su hija, que también se llama Ana, suele visitar a sus padres todos los fines de semana y está encantada de acompañar a los voluntarios para enseñarles lugares bonitos de la zona.

"Me encanta montar en bicicleta, así que podemos salir juntos si te gustan los deportes, o puedes usar mi bici durante la semana, cuando yo no esté. También me apasiona el surf; si hay buenas olas y tú también practicas surf, podemos ir juntos", sugiere.

Alojamiento 100% gratuito

A cambio de ayudar con la cosecha, Ana y Manolo ofrecen alojamiento gratuito en una habitación privada para un máximo de dos personas. El baño y la cocina, sin embargo, se comparten con los propietarios de la vivienda.

Los voluntarios, en su tiempo libre, pueden visitar "muchos lugares hermosos", como la Fervenza de Cadarnoxo, el Castro de Baroña o el Mirador da Curota, "desde donde se tienen unas vistas preciosas de la Ría de Arousa".

"Porto do Son también es una zona estupenda si te gusta el surf; además, puedes practicar kayak, remo o cualquier otro deporte que te apetezca. Pontevedra y Santiago no están lejos, y A Coruña y Vigo se encuentran un poco más alejadas, pero tampoco demasiado".

Antiguos voluntarios

El perfil de Ana y Manolo cuenta con numerosas reseñas, todas ellas positivas. "A pesar de la temporada de lluvias, fue muy interesante ayudar a Manuel a podar las plantas de kiwi y preparar algún plato italiano con Ana", resalta Camila.

Myriam, por su parte, deja la siguiente reseña: "Aprendí muchas cosas nuevas. Me impresionó el gran huerto, que contaba con una gran variedad de frutas y verduras. Además, cada día disfruté de comidas recién preparadas y deliciosas".

"Su huerto es un sueño para cualquiera que ama la cosecha y la fruta fresca. Comí manzanas, peras, melocotones y muchas cosas más", agrega Phillip.