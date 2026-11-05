Niña Polaca, Cineuropa y UFF!: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Quincemil

Niña Polaca, Cineuropa y UFF!: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela?

Este fin de semana podremos disfrutar en Santiago de Compostela de una serie de conciertos de algunos de los nombres más destacados de la escena musical española: Niña Polaca, Chiquita Movida y Belako, todos estos proyectos de artistas reconocidos que vienen a revolucionar para siempre el panorama actual.

Otros grandes eventos de estos días incluyen la inauguración del festival Cineuropa, el Urban Femme Fest (UFF!), la showroom PALCO, el ciclo de jazz y blues Outono Códax y el espectáculo de Juan Dávila conocido como El palacio del pecado.

Conciertos del fin de semana

Niña Polaca aterriza este mes en la sala Capitol de Santiago de Compostela Cedida

El jueves 5 a las 20:30 horas podremos disfrutar de Niña Polaca en la sala Capitol. El destacado grupo madrileño-alicantino se encuentra en medio de una gira nacional en la que están presentando en directo los temas de su tercer álbum: ¿Dónde está la ONU cuando más lo necesitas?

El viernes 6 a las 21:00 horas aterriza en la sala Capitol el nuevo proyecto que fusiona a algunas de las voces más destacadas del panorama musical español, Rayden, Mediyama, Skiz Sete, Babe, Jhonny y Jona. Todos ellos forman a Chiquita Movida y presentan en directo su álbum debut Alta Vaina.

El domingo 8 a las 20:00 horas será el turno de Belako de subirse al escenario de la sala Capitol. Esta destacada formación española de post-punk finaliza su recorrido gallego en la ciudad de Compostela, donde harán un recorrido por sus mayores éxitos y darán adelantos de su nuevo disco que verá la luz en marzo de 2027.

El domingo 8 a las 18:30 horas tenemos una cita musical paralela en la sala Riquela de la mano de la rapera argentina Sara Hebe, quien presentará por primera vez en directo los temas de su nuevo trabajo Negocionismo, demostrando su esencia y fuerza como artista.

PALCO

Cartel de la primera edición del showcase PALCO en Santiago de Compostela Cedida

Después de haber disfrutado de un miércoles 4 lleno de actuaciones musicales, llega el jueves 5 para continuar con este evento con el primer encuentro de la industria musical celebrado en Galicia, PALCO, el cual reunirá a profesionales del sector para descubrir proyectos y hacer networking.

Este año podremos disfrutar de un total de 17 actuaciones de diferentes artistas y bandas de Galicia, Portugal y Cataluña, quienes se repartirán entre los escenarios del Salón Teatro, Riquela Club, Sala Capitol y Sala Sónar.

Jueves, 5 de noviembre

Cineuropa

Cartel de la edición de 2026 de Cineuropa Cedida

Desde el viernes 6 hasta el domingo 22 se podrá disfrutar de una nueva edición de Cineuropa, uno de los festivales de cine más completos de Galicia.

Cineuropa traerá hasta la capital compostelana más de ciento veinte películas que se proyectarán en diferentes salas de la ciudad: el Teatro Principal, el Salón Teatro, el Auditorio de Galicia y el Cinema Numax.

El festival cuenta, como cada año, con sus respectivas secciones oficiales:

Sección Europea

Panorama Internacional

Docs Cineuropa

Panorama Audiovisual Galego

Cineastas do presente

A estas secciones se suman las exclusivas del año 2026:

As Inmortais de Hitchcock - Dedicado a las actrices que protagonizan los filmes de este director

Cineuropa Miúda

Cineuropa 40

Fantastique Compostela

UFF! Urban Femme Fest

Cartel de la primera edición de UFF! Urban Femme Fest en Santiago de Compostela Cedida

El viernes 6 tendrá lugar la primera edición del Urban Femme Fest (UFF!), un festival que nace de la necesidad de reivindicar la presencia de artistas femeninas en la escena musical urbana gallega y española.

Será un festival que recorrerá ocho ciudades diferentes de España. El viernes 6 es el día señalado para hacer su parada en Santiago de Compostela, donde se presentarán tres artistas en Casa das Crechas desde las 21:00 horas.

Julia Cry - Presentará su primer disco, Insisto , después de ganar el concurso nacional Reyes de Plaza (2023). Destaca gracias a temas virales como Sin Ti, City o En la escuela.

- Presentará su primer disco, , después de ganar el concurso nacional (2023). Destaca gracias a temas virales como o Cecilia Zango - Cantante, compositora y violinista nacida en Cáceres. Su estilo mezcla la raíz extremeña, el flamenco y el estilo urbano . Acaba de ver la luz su último single Septem Vitae y la versión coral de ENDIABLÁ .

- Cantante, compositora y violinista nacida en Cáceres. Su estilo mezcla la el y el . Acaba de ver la luz su último single y la versión coral de . Hydn - Artista coruñesa que fusiona gallego e inglés en un enérgico despliegue de carisma urbano y pop. Su último single, Taste (2026), todavía sigue dando de qué hablar.

Espectáculo de Juan Dávila

Espectáculo 'El Palacio del Pecado' de Juan Dávila Cedida

El viernes 6 y el sábado 7 a las 20:30 horas y domingo 8 a las 18:30 horas el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia recibirá al humorista español Juan Dávila, quien presentará al público compostelano su espectáculo El Palacio del Pecado.

Esta sesión de comedia tan irresistible como impredecible estará protagonizada por Juan Dávila, quien usará sus mejores dotes de showman para improvisar el espectáculo más alocado y divertido que nunca hayas visto.

¿Tienes ganas de pecar? Entonces entra en El Palacio del Pecado de Juan Dávila. ¡Las puertas están abiertas!

Outono Códax

Cartel de la edición de 2026 del Outono Códax Festival Cedida

El sábado 7 arranca uno de los ciclos de conciertos más destacados de Santiago de Compostela, Outono Códax, el cual volverá a reunir en la ciudad una serie de artistas y formaciones de soul, swing, bass, R&B, garage, y rock que prometen hacer de noviembre un mes inolvidable.

Los conciertos, repartidos entre la sala Capitol y Riquela Club, acogerán a un total de 12 artistas y bandas nacionales e internacionales.

Además, recuerda que todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas.

7 de noviembre en la sala Capitol - Kitty, Daisy & Lewis + Skanderani

Espectáculo de Shado el Mago

'Cleptómago' de Shado D.O. Somontano.

El domingo 8 a las 18:00 horas el Teatro Compostelano abrirá sus puertas para todos aquellos que quieran disfrutar del espectáculo por excelencia de Shado el Mago: Cleptómago.

En este despliegue de magia, carisma y su inconfundible estilo canalla, Shado asombrará a todo su público con el arte de su pickpocket mágico, desafiando todo tipo de lógica al robar objetos a simple vista.

¿Te apuntas para convertir a los más escépticos en fans de Shado el Mago? ¡Consigue ya tus entradas!