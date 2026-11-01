El jardín de la Navidad regresa a España con 20.000 flores con luces LED y un propósito solidario

Recién estrenado el mes de noviembre, Galicia lleva semanas preparándose para la llegada de la Navidad. La comunidad ya ha empezado con la instalación de luces, el montaje de los árboles y la colocación de las primeras casetas.

La agenda de ocio de diciembre empieza a tomar forma, con mercadillos navideños, atracciones y el regreso de uno de los eventos más esperados: El Jardín Infinito.

20.000 rosas con luces LED

Tras el éxito de la pasada edición, el proyecto 'El Jardín Infinito' regresa a Santiago de Compostela, al emblemático Pazo de San Lorenzo, con 20.000 flores con luces LED y un bonito propósito solidario: recaudar fondos para la Fundación Andrea.

En una publicación en redes sociales, la organización ha confirmado la vuelta de El Jardín Infinito y ha anunciado que busca voluntarios para esta nueva edición. Por el momento, sin embargo, todavía no ha desvelado las fechas de apertura.

"Si eres una persona solidaria, con ganas de ayudar y de regalar un poquito de tu tiempo, nos encantaría que te sumases a nuestro equipo. Buscamos a voluntarios de todas las edades (mayores de 18) durante el mes de diciembre que quieran formar parte de este proyecto navideño", se puede leer en Instagram.

Pero... ¿Qué es exactamente El Jardín Infinito? Es un espacio inundado por 20.000 rosas, iluminadas por luces LED donde "recordar a los seres de nuestras vidas, los que están y los que ya no están".

El Jardín Infinito se instala en los jardines del Pazo de San Lorenzo, declarado parte del Patrimonio Artístico Nacional y a tan solo cinco minutos a pie de la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

El año pasado, el precio de la entrada fue de 3 euros por persona, aunque para iluminar una de las rosas del jardín se requería una donación mínima de 10 euros.

Los fondos recaudados fueron para la Fundación Andrea, a favor de las familias con niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

En concreto, los fondos recaudados iban dirigidos a becas de soporte vital (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, terapia acuática...), a viviendas a disposición de las familias que se desplazan a la capital gallega para largos ingresos hospitalarios y a la dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios.

Se buscan voluntarios

Las personas interesadas en participar en la edición de 2026 pueden ponerse todavía en contacto con la organización del evento a través del correo electrónico comunicacion@fundacionandrea.info o los números de teléfono 648 944 422 y 658 391 016.

"Esta Navidad, el Jardín Infinito de la Fundación Andrea vuelve a llenarse de luz, ilusión y esperanza para poder seguir llevando nuestra ayuda a familias de niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales de toda Galicia".