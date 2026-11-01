Estos son todos los conciertos y eventos en Santiago de Compostela que recibirán al mes de noviembre 2026 Quincemil

Todos los conciertos y eventos de Santiago de Compostela para disfrutar el mes de noviembre 2026

La banda sonora de Santiago de Compostela del mes de noviembre estará protagonizada por grupos y artistas de tal calibre como Niña Polaca, Sharp Pins, Temples, Los Enemigos y muchos más. A lo largo de los días podremos ir disfrutando de una serie de eventos musicales que incluyen el Outono Códax y la primera edición del Urbana Femme Fest (UFF!).

El humor tampoco faltará durante este mes, pues visitarán la ciudad cómicos como Goyo Jiménez, Edén Serrano, Wiz Problema, Juan Dávila o David Fernández. Completaremos la programación de noviembre con espectáculos como el musical de La Bella y La Bestia o el showcase de PALCO.

Conciertos destacados del mes

Niña Polaca aterriza este mes en la sala Capitol de Santiago de Compostela Cedida

El jueves 5 a las 20:30 horas podremos disfrutar de Niña Polaca en la sala Capitol. El destacado grupo madrileño-alicantino se encuentra en medio de una gira nacional en la que están presentando en directo los temas de su tercer álbum: ¿Dónde está la ONU cuando más lo necesitas?

El domingo 8 a las 20:00 horas será el turno de Belako de subirse al escenario de la sala Capitol. Esta destacada formación española de post-punk finaliza su recorrido gallego en la ciudad de Compostela, donde harán un recorrido por sus mayores éxitos y darán adelantos de su nuevo disco que verá la luz en marzo de 2027.

El domingo 15 a las 19:00 horas aterriza por primera vez en solitario Funzo, referente dentro de la escena urbana nacional, y presentará sobre el escenario de la sala Capitol los temas de su nuevo álbum TDAH. El artista promete una sesión musical de intensidad y personalidad única.

El domingo 15 a las 20:30 horas tenemos una cita alternativa en la sala Riquela como parte del nuevo ciclo de conciertos Noites do Porto Recomenda. En esta ocasión, el protagonista será Sharp Pins, el proyecto lo-fi del ecléctico artista estadounidense Kai Slater, miembro de Lifeguard y Dwaal Troupe.

El lunes 16 a las 20:30 horas la sala Capitol protagoniza una nueva cita como parte del ciclo de conciertos Noites do Porto Recomenda. El grupo invitado será Temples, quienes llegan a la ciudad de Compostela para presentar el nuevo universo sonoro de su nuevo proyecto: BLISS.

El jueves 19, viernes 20 y sábado 21 tenemos un triplete histórico de Los Enemigos, quienes llegan a la sala Capitol para celebrar por todo lo alto el 40 aniversario de su disco debut, Ferpectamente. Por lo tanto, prepárate para tres noches seguidas de los mayores clásicos del rock español. ¡Y con dos fechas completamente sold out!

El sábado 21 a las 21:00 horas podremos disfrutar de una nueva cita del ciclo Acustiquísimos en el Patio de Cristal San Francisco Hotel Monumento. La artista que protagonizará este encuentro será Ángeles Toledano, quien llega junto al guitarrista Benito Bernal para tocar en formato acústico los éxitos de su álbum debut Sangre Sucia.

El jueves 26 a las 21:00 horas llega el turno de Boyanka Kostova, pioneros del trap gallego, de subirse al escenario de la sala Capitol, donde presentarán en directo las canciones de su nuevo álbum X y recordarán ante su público los éxitos que los llevaron a ser una de las formaciones más destacadas de Galicia.

El viernes 27 a las 21:00 horas cerramos el mes de noviembre de grandes conciertos en la sala Capitol con Mind Enterprises, el proyecto musical de Andrea Tirone y Roberto Conigliaro, quienes aterrizan por primera vez en la capital de Compostela para presentar a su público un universo musical inigualable.

PALCO

Martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de noviembre

Cartel de la primera edición del showcase PALCO en Santiago de Compostela Cedida

El martes 3, miércoles 4 y jueves 5 aterriza en la ciudad de Compostela el primer encuentro de la industria musical celebrado en Galicia, PALCO, el cual reunirá a profesionales del sector para descubrir proyectos y hacer networking.

Este año podremos disfrutar de un total de 17 actuaciones de diferentes artistas y bandas de Galicia, Portugal y Cataluña, quienes se repartirán entre los escenarios del Salón Teatro, Riquela Club, Sala Capitol y Sala Sónar.

Miércoles, 4 de noviembre

Jueves, 5 de noviembre

UFF! Urban Femme Fest

Viernes 6 de noviembre

Cartel de la primera edición de UFF! Urban Femme Fest en Santiago de Compostela Cedida

El viernes 6 tendrá lugar la primera edición del Urban Femme Fest (UFF!), un festival que nace de la necesidad de reivindicar la presencia de artistas femeninas en la escena musical urbana gallega y española.

Será un festival que recorrerá ocho ciudades diferentes de España. El viernes 6 es el día señalado para hacer su parada en Santiago de Compostela, donde se presentarán tres artistas en Casa das Crechas desde las 21:00 horas.

Julia Cry - Presentará su primer disco, Insisto , después de ganar el concurso nacional Reyes de Plaza (2023). Destaca gracias a temas virales como Sin Ti, City o En la escuela.

- Presentará su primer disco, , después de ganar el concurso nacional (2023). Destaca gracias a temas virales como o Cecilia Zango - Cantante, compositora y violinista nacida en Cáceres. Su estilo mezcla la raíz extremeña, el flamenco y el estilo urbano . Acaba de ver la luz su último single Septem Vitae y la versión coral de ENDIABLÁ .

- Cantante, compositora y violinista nacida en Cáceres. Su estilo mezcla la el y el . Acaba de ver la luz su último single y la versión coral de . Hydn - Artista coruñesa que fusiona gallego e inglés en un enérgico despliegue de carisma urbana y pop. Su último single, Taste (2026), todavía sigue dando de qué hablar.

Espectáculo de Juan Dávila

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre

El Palacio del Pecado

Espectáculo 'El Palacio del Pecado' de Juan Dávila Cedida

El viernes 6, sábado 7 y domingo 8 a las 20:30 horas el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia recibirá al humorista español Juan Dávila, quien presentará al público compostelano su espectáculo El Palacio del Pecado.

Esta sesión de comedia tan irresistible como impredecible estará protagonizada por Juan Dávila, quien usará sus mejores dotes de showman para improvisar el espectáculo más alocado y divertido que nunca hayas visto.

¿Tienes ganas de pecar? Entonces entra en El Palacio del Pecado de Juan Dávila. ¡Las puertas están abiertas!

Cineuropa

Del viernes 6 al domingo 22

Anterior edición del Festival Cineuropa. Cultura de Galicia

Desde el viernes 6 hasta el domingo 22 se celebrará la 40.ª edición del festival de cine compostelano Cineuropa, una muestra audiovisual que volverá a proyectar más de cien películas en diferentes espacios de la ciudad, como el Teatro Principal, Salón Teatro, Auditorio de Galicia y Cinema Numax.

Outono Códax

Del 7 al 28 de noviembre

Cartel de la edición de 2026 del Outono Códax Festival Cedida

El sábado 7 arranca uno de los ciclos de conciertos más destacados de Santiago de Compostela, Outono Códax, el cual volverá a reunir en la ciudad una serie de artistas y formaciones de soul, swing, bass, R&B, garage, y rock que prometen hacer de noviembre un mes inolvidable.

Los conciertos, repartidos entre la sala Capitol y Riquela Club, acogerán a un total de 12 artistas y bandas nacionales e internacionales.

Además, recuerda que todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas.

¡No te lo pienses más y hazte ya con tus abonos! Puedes conseguirlos en la página web de Outono Códax.

Espectáculo de Shado el Mago

Domingo 8 de noviembre

'Cleptómago' de Shado D.O. Somontano.

El domingo 8 a las 18:00 horas el Teatro Compostelano abrirá sus puertas para todos aquellos que quieran disfrutar del espectáculo por excelencia de Shado el Mago: Cleptómago.

En este despliegue de magia, carisma y su inconfundible estilo canalla, Shado asombrará a todo su público con el arte de su pickpocket mágico, desafiando todo tipo de lógica al robar objetos a simple vista.

¿Te apuntas para convertir a los más escépticos en fans de Shado el Mago? ¡Consigue ya tus entradas!

Ya me has tocado el cuento

Viernes 13 de noviembre

El espectáculo 'Ya me has tocado el cuento' llega a Santiago de Compostela Cedida

El viernes 13 a las 21:00 horas llega al Teatro Compostela el show Ya me has tocado el cuento, una nueva función inspirada en el universo de No me toques el cuento.

En esta comedia seguiremos la historia de cuatro príncipes desolados porque sus princesas han volado al Mundo Real. Por ello, intentarán recuperarlas, sin saber que iniciarán un viaje introspectivo que les hará descubrir una masculinidad más sana.

¡Hazte ya con tus entradas! No te arrepientas de quedarte sin un asiento.

Misery de William Goldman

Sábado 14 de noviembre

Representación del thriller 'Misery' de William Goldman Cedida

El sábado 14 a las 20:30 horas llega al Auditorio Abanca la obra de William Goldman basada en la novela de Stephen King, Misery, una historia donde convergen la imaginación, la locura y el desprecio.

La historia sigue a la enfermera Annie Wilkes, fanática de las novelas de Paul Sheldon, quien sufre un aparatoso accidente de coche y es rescatado por esta mujer. Lo que al principio parece una salvación se convierte en un peligroso juego de supervivencia.

¿Te atreves? Hazte ya con tus entradas.

El Multiverso de Wiz Problema

Sábado 14 de noviembre

El cómico Wiz Problema con su nuevo show 'El Multiverso' Cedida

El sábado 14 a las 20:30 horas aterriza en el Teatro Compostela el humorista conocido como Wiz Problema para presentar su show en directo El Multiverso.

Con el más puro estilo americano de stand up, Wiz Problema presentará un espectáculo sin reglas, con mucho ritmo y una surrealista mezcla de culturas, dimensiones y carcajadas.

¿Te sumas a este viaje por multiversos? ¡Consigue ya tus entradas!

Edén Serrano El Show

Viernes 20 de noviembre

Aterriza en Santiago de Compostela Edén Serrano con su show más salvaje Cedida

El viernes 20 a las 21:00 horas llega al Teatro Compostela el humorista Edén Serrano para presentar su monólogo más salvaje, irreverente y divertido.

Tras el éxito que gozó durante el año pasado, Edén Serrano vuelve a embarcarse en una gira por teatros de España para presentar un espectáculo definido por su humor inteligente, reflexiones originales y anécdotas sorprendentes.

¡No te quedes sin tus entradas! Consíguelas ya aquí.

La Bella y La Bestia

Sábado 21 de noviembre

Aterriza en Santiago de Compostela 'La Bella y La Bestia - El Musical' Cedida

El sábado 21 a las 17:00 horas podremos disfrutar en el Teatro Compostela de La Bella y La Bestia, un universo donde la fantasía y emoción reviven uno de los clásicos infantiles más queridos.

Esta adaptación musical de La Bella y La Bestia combina escenografía física con un gran elenco, video mapping, holografía y una cuidada creación audiovisual para sumergirnos en la historia de Bella y La Bestia.

¿A qué esperas para revivir una de las historias más icónicas de todos los tiempos? Consigue ya tus entradas.

Espectáculo de David Fernández

Domingo 22 de noviembre

David Fernández presenta su show 'No estoy bien' Cedida

El domingo 22 a las 18:30 horas llega al Teatro Compostela el cómico David Fernández con su espectáculo No estoy bien.

Con este título, David Fernández nos anticipa su frenético show, donde veremos al personaje y al cómico que se esconde detrás de esa máscara.

El resto del espectáculo es un misterio. ¿Quieres descubrirlo? ¡Pues hazte ya con tu entrada!

El Señor de los Anillos

Jueves 26 de noviembre

Cartel del concierto de 'El Señor de los Anillos' que tendrá lugar este mes Cedida

El jueves 26 a las 20:00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia se podrá disfrutar de la banda sonora de El Señor de los Anillos en vivo de la mano de la orquesta sinfónica Lords of the Sound.

Disfruta de un viaje sonoro por las mejores composiciones de Howard Shore y sumérgete una vez más en el universo de los hobbits gracias a un espectáculo que fusiona orquesta, voces y una impecable puesta en escena.

¡Consigue tus entradas antes de que se agoten!

Espectáculo de Goyo Jiménez

Jueves 26 de noviembre

El humorista Goyo Jiménez vuelve con 'América Forever (The final refrito)' Cedida

El jueves 26 a las 20:30 horas el Auditorio Abanca acogerá América Forever (The final refrito) del humorista Goyo Jiménez, una recopilación de los mejores momentos de su trilogía Aiguantulivinamérica.

En este show, Goyo Jiménez reflexionará acerca de cómo ha cambiado el mundo en los últimos años. En América los héroes hacen hashtags en las culatas de sus pistolas y los vecinos de Medio Oriente desayunan smoothies.

¡Prepárate para un nuevo espectáculo de lo más americano de la mano de Goyo Jiménez! Hazte ya con tus entradas.

Espectáculo de Xosé Touriñán

Domingo 29 de noviembre

Cartel del nuevo espectáculo de Touriñán que llegará este mes a Santiago de Compostela Cedida

El domingo 29 a las 18:00 horas aterrizará en el Auditorio de Galicia uno de los humoristas gallegos más destacados de la actualidad: Xosé A. Touriñán, quien seguirá en Santiago de Compostela su gira por Galicia de su nuevo espectáculo Moi Animal.

Este show consiste en un análisis de Touriñán de la relación que tenemos con los animales que nos rodean. Nos guiará por un viaje de risas y reflexiones que nos hará llegar a la conclusión de que somos la especie más contradictoria del planeta.

¿Eres tan 'animal' como Touriñán? Ven y descúbrelo en este nuevo show en vivo. ¡Consigue tus entradas!

International Ballet Company

Domingo 29 de noviembre

El espectáculo de ballet de 'La Bella Durmiente' llega a Santiago Cedida

El domingo 29 a las 18:00 horas podremos disfrutar del espectáculo de La Bella Durmiente del International Ballet Company.

En este gran despliegue de danza, todo el público quedará boquiabierto con el ballet romántico en su máxima expresión.

Un espectáculo que debes ver, como mínimo, una vez en tu vida. ¡Consigue aquí tus entradas!

Conciertos día a día