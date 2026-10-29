Estos son todos los planes que podrás hacer este fin de semana en Santiago de Compostela Quincemil

Estos son todos los planes que podrás hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

Este fin de semana en Santiago de Compostela podremos disfrutar de las últimas funciones del Festival de Cine Euroárabe Amal, que será uno de los grandes eventos celebrados en teatros esta semana junto al musical Meigas, habelas hainas.

La parte musical del fin de semana estará protagonizada por María Arnal, Paula Mattheus, Glockenwise, Amparo Sánchez y muchos más.

Conciertos del fin de semana

María Arnal actuará este fin de semana en Santiago Cedida

El Concello de Santiago ha cancelado Música no Atardecer, una sesión musical en la sala Capitol en la que se presentarán tres artistas emergentes de la música gallega: Kid Mount, André G.S. y Queen Rendi. Lo ha hecho en señal de duelo por el accidente ferroviario de Toledo, por lo que anunciará próximamente la nueva fecha.

El viernes 30 a las 21:00 horas le daremos la bienvenida a Paula Mattheus, quien se subirá al escenario de la sala Capitol con su gira Todo Lo Alto Que Quiera (Y Más), donde interpretará los éxitos de su nuevo trabajo de nombre homónimo y sus temas de siempre.

El sábado 31 a las 21:30 horas cerramos el mes de octubre por todo lo alto con un concierto de María Arnal como parte del ciclo Underfest Xacobeo 2026. La artista presentará su nuevo espectáculo AMA, donde voz, danza e inteligencia artificial se fusionarán para explorar las fronteras de la canción en vivo.

El sábado 31 a las 22:00 horas en la sala Riquela tendrá lugar el concierto de Glockenwise, quienes llegan a la ciudad compostelana para presentar su nuevo trabajo Vale Tudo Para Chegar a Algum Lado. Además, estarán acompañados de Guilherme Zapata, música y productor gallego que presenta su single Segredo.

El domingo 1 a las 19:30 horas la sala Riquela recibirá a Amparo Sánchez, quien dará un emocionante concierto acústico como parte de su gira por salas de España.

Meigas, habelas hainas

El musical 'Meigas, habelas hainas' llegará a Santiago de Compostela este fin de semana Cedida

Las brujas de esta historia defienden su identidad frente a un pueblo gallego envuelto en niebla y leyendas. A través de rituales, canciones y lluvias mágicas podremos descubrir la tradición gallega que está tan arraigada en la figura de las meigas.

¿Te animas? Disfruta de una tarde de Samaín inolvidable con el musical de Meigas, habelas hainas.

Festival Amal

Cartel de la edición de 2026 del Festival de Cine Euroárabe Cedida

El día de hoy, jueves 29, y mañana viernes 30 podremos disfrutar de las dos últimas funciones del Festival Internacional de Cine Euroárabe Amal, celebrado en el Teatro Principal.