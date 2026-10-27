Área Central se convierte en un gran escape room para descubrir sus comercios a través del juego en Santiago

La iniciativa ‘Misión Área Escape Room’ cuenta con el apoyo de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia y se podrá disfrutar hasta el 8 de noviembre.

La Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia, con el Outlet Área Central y el escape room The Paradox Room, ha puesto en marcha hasta el próximo 8 de noviembre ‘Misión Área Escape Room’, una iniciativa innovadora que transforma el espacio comercial compostelano en un gran tablero de juego para invitar a los visitantes a descubrir sus establecimientos de una forma diferente, dinámica y divertida.

Los comercios son los protagonistas de esta aventura. Los escaparates, elementos decorativos, productos y otros detalles visibles desde los pasillos se convierten en parte de los retos, animando a los participantes a observar con atención. De este modo, el juego se convierte en una herramienta para acercar los establecimientos a nuevos públicos, fomentar las visitas y dar mayor visibilidad a los negocios participantes.

La campaña, presentada hoy en Área Central por el director xeral de Comercio, Gabriel Alén, se desarrollará hasta el 8 de noviembre y propone una experiencia interactiva que combina ocio, tecnología y comercio local. A través de una aplicación web accesible mediante un código QR, los participantes deben seguir una historia, localizar pistas y resolver diferentes pruebas y enigmas repartidos por Área Central. No es necesario descargar ninguna aplicación y todas las pruebas se pueden realizar entre 60 y 100 minutos, aunque puede completarse al ritmo de cada jugador o grupo de jugadores.

Una experiencia gratuita con premios para quienes realicen sus compras en Área Central

La participación en ‘Misión Área Escape Room’ es gratuita y está abierta a todos los visitantes, sin necesidad de realizar ninguna compra para jugar. No obstante, la campaña incorpora un incentivo comercial para quienes compren durante el periodo de la actividad. Las personas que realicen el juego y registren un ticket de compra correspondiente a una adquisición realizada en Área Central entre el 26 de octubre y el 8 de noviembre pueden participar en el sorteo de tres tarjetas regalo de 100 euros cada una, por un valor total de 300 euros, para utilizar en los establecimientos del centro comercial.

Quienes completen el recorrido pueden, además, acercarse al puesto de control de la campaña para recoger, hasta fin de existencias, obsequios conmemorativos de la campaña. Durante el desarrollo de la actividad, este punto de apoyo contará con personal de atención de lunes a sábado, de 17:00 a 20:00 horas, para resolver dudas, orientar a los participantes y facilitar el desarrollo de la experiencia.