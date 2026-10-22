L0rna, David Suárez y Premios Narf: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Quincemil

L0rna, David Suárez y Premios Narf: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela?

El penúltimo fin de semana del mes de octubre llega cargado de eventos a Santiago de Compostela, pues podremos disfrutar de un amplio repertorio de conciertos, entre los que destacamos el de l0rna, Santero y Los Muchachos y una cita doble de Grande Amore y Ataque Escampe para presentar al público su proyecto conjunto Outros Corpos.

Otros de los eventos clave de este fin de semana son los espectáculos de humor en vivo, como el de David Suárez, Edu Soto o JJ Vaquero. El fin de semana se completará con la cuarta edición de la Andaina Musical de la Escola de Música de Santiago y una nueva edición de la feria del Vehículo de Ocasión de Amio.

Conciertos del fin de semana

La artista L0rna Cedida

El jueves 22 a las 20:30 horas será el turno de corto.alto de subirse al escenario de la sala Riquela, donde protagonizará un concierto electrónico con influencias del hip-hop clásico, el soul y el funk.

El jueves 22 a las 21:30 horas tenemos otra cita musical de lo más importante, pues la rapera l0rna aterrizará en la sala Capitol con sus éxitos más virales. Desde MARIMANDONA hasta Golfas de verdad, l0rna encarna el nuevo sonido del urbano femenino español.

El viernes 23 a las 21:00 horas en la sala Capitol llegarán Santero y Los Muchachos como parte de su gira de 2026, durante la cual estarán presentando en vivo los temas de su nuevo trabajo Todas las luces.

El viernes 23 a las 21:00 horas podremos disfrutar de una nueva cita en la sala Riquela de la mano de Portosanto, quienes presentarán en directo su nuevo trabajo discográfico Ten que haber un sitio para nós, un disco que apela a la memoria y las escenas que terminan definiendo quiénes somos.

El sábado 24 a las 20:30 horas aterriza en la sala Riquela el grupo Lucky Dados acompañados de Mad Martin Trío y más invitados sorpresa que tan solo podrás descubrir si te acercas a la sala este sábado. ¡No te pierdas este concierto especial de aniversario de Lucky Dados!

El domingo 25 el Auditorio de Galicia acogerá una actuación en vivo de dos de los grupos más singulares de la escena musical gallega: Ataque Escampe y Grande Amore, quienes presentan su proyecto compartido Outros Corpos, un intercambio de lenguajes entre ambos grupos.

VO Vehículo de Ocasión de Amio

VO Vehículo de Ocasión en Santiago de Compostela Cedida

El día de hoy, jueves 22, hasta el domingo 25 se podrá disfrutar de una nueva edición de la Feria del Vehículo de Ocasión de Amio, la cual tendrá lugar en el Recinto Ferial de Amio.

El evento se perfila como uno de los eventos de compraventa automovilística más destacados de la semana. Todo aquel que visite el recinto podrá disfrutar de más de 800 vehículos de ocasión y kilómetro cero con grandes descuentos de liquidación.

El horario de la feria será de 10:00 hasta 20:00 horas.

Humor Blanco por última vez

Cartel del espectáculo 'Humor Blanco por última vez' de David Suárez Cedida

El jueves 22 a las 20:30 horas llega al Teatro Compostela el cómico gallego David Suárez, quien presentará la despedida oficial de su espectáculo más oscuro: Humor Blanco.

Todo aquel que se atreva podrá disfrutar de una hora entera de humor no apto para pieles sensibles: polémicas, sexo, juicios, la vejez y mucho más. En este show cabe todo aquello que te hará reflexionar desde los lugares más incómodos del humor.

¿Te sumas al mayor espectáculo de humor negro de Galicia? ¡Consigue tus entradas antes de que se agoten!

V Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica

Cartel de 2026 del Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica de Santiago de Compostela Cedida

El sábado 24 y el domingo 25 a partir de las 20:30 horas el recinto Multiusos Fontes do Sar presentará el quinto Torneo Internacional Viravolta-Jael y la sexta Gala Internacional de Gimnasia Rítmica.

La programación completa de ambos días:

Sábado, 24 de octubre

8:30-10:30 horas - Individual base infantil y cadete

10:30-10:45 horas - Descanso

10:45-11:45 horas - Conjuntos absoluto

11:45-14:15 horas - Individual absoluto

14:15-14:55 horas - Conjunto base prebenjamín y benjamín

15:00 horas - Entrega de medallas

17:30 horas - Gala Internacional

Domingo, 25 de octubre

8:30-12:10 horas - Conjuntos alevín, infantil, cadete y juvenil base

12:10-12:30 horas - Descanso

12:30-14:50 horas - Individual masculino, prebenjamín base y juvenil base

15:00 horas - Entrega de medallas

Más vale solo que ciento volando

Cartel de 'Más vale solo que ciento volando Revolution' de Edu Soto Cedida

El sábado 24 a las 20:00 horas el Auditorio Abanca recibirá a Edu Soto con el espectáculo que pone fin a su trilogía Más vale solo que ciento volando.

En esta ocasión trae hasta el teatro olívico la versión Revolution de su espectáculo, un auténtico despliegue humorístico lleno de monólogos, comedia musical, improvisación y mucha interacción con el público.

Con este show descubriremos cómo son los 'pájaros' que revolotean en la cabeza de Edu Soto. ¿Quieres conocerlos? Entonces apúntate ya y ven a verlo en directo.

IV Andaina Musical

Cartel de la edición de 2026 de la Andaina Musical en Santiago de Compostela Cedida

El sábado 24 desde las 10:00 horas se podrá disfrutar de la cuarta edición de la Andaina Musical de la Escola Municipal de Música de Santiago de Compostela.

Este evento fusiona deporte y música a través de un recorrido por diferentes espacios de la ciudad, los cuales se convertirán en escenarios al aire libre para conciertos y espectáculos.

El inicio y fin de la andaina será en la sede de la Escola Municipal de Música. Algunas de las paradas que se harán son:

Jardín de la rúa García Sabell

Xardín das Pedras que Falan

La Alameda

Praza de Mazarelos

Praza de San Martiño Pinario

Hotel IA Resort - Un musical de los 2000

El espectáculo 'Hotel IA Resort' llega a Santiago de Compostela este fin de semana Cedida

El sábado 24 a las 20:30 horas el Teatro Compostela presentará el espectáculo Hotel IA Resort - Un musical de los 2000.

La historia da inicio con el encuentro de seis desconocidos, quienes ingresan por error en un lujoso hotel VIP reservado para cantantes, influencers, DJs y profesionales del espectáculo. Para poder encajar, se inventarán unas identidades falsas.

No dudes en apuntarte a este espectáculo de comedia fresca, divertida y llena de ritmo que no dejará a nadie indiferente.

Gala Final Premios Narf

Cartel de la edición de 2026 de los Premios Narf Cedida

El sábado 24 a las 20:00 horas dará inicio la Gala Final de los Premios Narf, dedicados a Fran Pérez Narf, en el Salón Teatro de la ciudad compostelana.

Los finalistas de esta nueva edición son Raposa, Sofía Espiñeiro y Abril.

La jornada se completará con la actuación de Quinindiolas como banda invitada.

Espectáculo de JJ Vaquero

JJ Vaquero llega con su show 'Vaquero' a la ciudad compostelana Cedida

El domingo 25 a las 18:00 horas será el turno de JJ Vaquero de presentar su show Vaquero sobre el escenario del Teatro Compostela.

En este espectáculo, el humorista se pone su mejor traje de 'vaquero' para encarnar un monólogo personal y único que cambia cada día. Para hacer de esta experiencia algo inolvidable, se apoyará en medios audiovisuales y la presencia del guitarrista Carlos Martín 'Catos', quien pondrá la nota musical a su actuación.

Un show que eleva la comedia mucho más allá de lo que podrías llegar a imaginar. ¡No te lo pierdas!