Jesús Vázquez, 61 años, sobre cómo mantiene su físico: "Entreno en casa. Lo que más me cuesta es el glúteo"

Jesús Vázquez, natural de Ferrol, acudió a La Revuelta, el programa presentado por David Broncano, para hablar de El Túnel, el concurso que presenta y que ayer celebró sus semifinales justo después de la emisión del espacio de Broncano.

Durante la entrevista, hubo tiempo para hablar de otros proyectos profesionales, pero también para compartir algunas anécdotas y momentos divertidos, en la línea del tono humorístico que caracteriza al programa.

Los entrenamientos de Jesús Vázquez

Jesús Vázquez volvió a demostrar en La Revuelta que tiene anécdotas y sentido del humor de sobra para protagonizar una entrevista junto a David Broncano. Entre otras cosas, el presentador ferrolano habló de sus rutinas de entrenamiento, de las partes del cuerpo que más le cuesta trabajar y hasta aprovechó la ocasión para hacer una petición a Pedro Sánchez.

"Entreno en casa", confesó el gallego al explicar que tiene un pequeño gimnasio con varias máquinas. Grison no tardó en aprovechar para recordarle una conversación anterior sobre su herencia. "Dijiste que le vas a dejar en herencia la máquina de hombro, ¿se mantiene?", le preguntó Broncano. "Sí, sí", respondió Jesús.

La conversación derivó después hacia el físico y las dificultades para desarrollar determinados músculos. Al preguntarle Broncano qué parte del cuerpo le costaba más muscular, Jesús no lo dudó: "Suele ser genético además. Hay sitios que por mucho que los curres...", indicó.

David Broncano aprovechó para hacer una broma de las suyas: "A mí del cuello para abajo me cuesta todo", comentó desatando las risas del público. En el caso del gallego, su mayor dificultad la tiene clara: "El glúteo, por desgracia", confesó.

"Uno siempre desea lo que no tiene. Los de pelo liso lo querrían rizado, los rubios quieren ser morenos, las morenas quieren ser rubias...". Y añadió: "Yo solo veo culos mejores que el mío".

Su petición a Pedro Sánchez

Ante el anuncio de la visita de Pedro Sánchez al programa este jueves 22, Jesús lanzó una petición muy particular: "Pero, ¿viene con Begoña? Que vengan y se besen", dijo entre risas, antes de poner en valor el papel del amor por encima de la política.

El gallego lo tiene claro y así lo dijo en el programa: "El amor es el principal mensaje. No ya electoral, del mundo. Es la fuerza más poderosa del planeta".