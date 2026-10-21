Ha llegado a Lidl el mueble de almacenaje más elegante de la temporada: 29,99 euros y hasta 5 kg de carga

Amueblar tu casa desde cero o dar una nueva vida a tus estancias no tiene por qué resultar tan caro como te imaginas. Ya sea porque tus muebles están desgastados o porque te has cansado de ver siempre lo mismo, renovar la decoración es más fácil de lo que parece. La clave está en tener las ideas claras de lo que quieres y saber dónde buscar.

Hay tiendas que ofrecen verdaderas gangas sin renunciar a la calidad, como Lidl, donde puedes encontrar artículos ideales para renovar cualquier rincón de tu hogar, desde el baño y la cocina hasta el salón y otros. Las opciones son muchas y todas perfectas, como es el caso del mueble auxiliar del que te vamos a hablar.

Capacidad de carga de hasta 5 kg

Si lo que necesitas es un mueble práctico, elegante y fácil de combinar, Lidl tiene la opción que tanto tiempo llevas buscando. Se trata de un mueble auxiliar de la serie Corfu, con una puerta y dos cajones, perfecto para que puedas mantener el orden necesario y olvidarte del estrés visual.

Su diseño moderno, disponible en antracita y beige con acabado de imitación de roble Artisan, permite que sea muy fácil incorporarlo en diferentes estilos, ya sea que tengas una casa minimalista o una más cargada.

Una de sus principales ventajas es su versatilidad, ya que puedes colocarlo prácticamente en cualquier estancia. En el baño puede ser la solución perfecta para guardar productos de higiene o accesorios pequeños. Si te decides por la cocina, es ideal para guardar algunos utensilios, mientras que en el salón o el dormitorio es el espacio extra idóneo para tener todo bien ordenado.

Mueble auxiliar. Ref: 100413371 Lidl

En cuanto a su capacidad de almacenamiento, cuenta con dos cajones con guías metálicas que facilitan su desplazamiento y un compartimento con una balda regulable en altura. Además, la puerta puede montarse para abrirse hacia cualquier lado.

Este mueble auxiliar de Lidl mide 32 centímetros de largo, 28 de ancho y 96 de alto, unas dimensiones que permiten aprovechar al máximo cualquier espacio de la casa. Así que ya lo sabes, si tenías en mente hacer algunos cambios en casa, no pierdas la oportunidad de echar un vistazo al amplio catálogo de Lidl y de incluir este mueble entre los posibles.