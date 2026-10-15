Galicreques, Íñigo Quintero, FILTER y más: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Quincemil

¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Galicreques, Íñigo Quintero, Filter y más

La banda sonora de este fin de semana en Santiago de Compostela estará protagonizada por algunos nuevos nombres de la escena musical española y gallega, como Íñigo Quintero, Carlangas, XMaseda65, La Cabra Mecánica y muchos más.

Asimismo, también darán fin dos grandes festivales escénicos que nos han acompañado desde inicios de octubre: Galicreques y el Festival Imperdible. Por lo tanto, si todavía no te has apuntado a algunos de los espectáculos de estos festivales te recomendamos que lo hagas ya. ¡No te quedes con las ganas!

Conciertos del fin de semana

Íñigo Quintero. Spotify

El jueves 15 a las 20:00 horas llega a la sala Capitol una de las nuevas voces del panorama musical español, Íñigo Quintero, quien se embarcará en una gira internacional como parte de la presentación de su primer álbum El Sitio de Siempre.

El jueves 15 a las 21:00 horas el cantautor Fernando Tato dará un concierto en el pub compostelano Modus Vivendi, donde presentará su nuevo EP con el que regresa por todo lo alto a los escenarios: El propio funcionamiento de las cosas.

El viernes 16 a las 20:30 horas tenemos cita con la escena musical urbana gallega en la sala Capitol, donde se presentarán Carlangas, XMaseda65 y Xianpais, tres voces que están definiendo los nuevos sonidos de Galicia.

El viernes 16 a las 21:00 horas tenemos una nueva cita en Casa das Crechas con restinga, la artista hispano-marroquí Herminia Loh Moreno. Esta cantante y DJ destaca por su bedroom pop confesional con raíces españolas y árabes. Su álbum debut Free Baby la llevó a escenarios de la talla del Primavera Sound.

El sábado 17 a las 21:00 horas podremos disfrutar en la sala Capitol de un concierto de La Cabra Mecánica, quienes actualmente se encuentran conmemorando sus 25 años de aniversario y éxitos como Cabrón, Vestidos de domingo y Hotel Lichis. ¿Te lo vas a perder?

XXXI Festival Internacional de Títeres Galicreques

Cartel de la edición de 2026 del Festival Internacional Galicreques Cedida

El domingo 18 culminará uno de los eventos más importantes de este mes en Santiago de Compostela: la 31.ª edición del Festival Internacional de Títeres Galicreques. Por lo tanto, si todavía no te has animado a pasarte a disfrutar de alguna de las actuaciones que presenta este festival te recomendamos que lo hagas cuanto antes. ¡Y no te olvides de traer a tu familia y amigos!

A lo largo de estas semanas podremos disfrutar de una serie de espectáculos que serán acogidos por diferentes salas de la capital compostelana: Teatro Principal, el Mercado de Abastos, la Alameda o la Fundación SGAE.

Nuevamente, más de una veintena de compañías convertirán la ciudad en el epicentro de la cultura y el arte de los títeres, marionetas y espectáculos similares.

El programa completo se puede consultar en el siguiente enlace.

SiSons Festival

Cartel de la edición de 2026 del festival SiSons Cedida

Desde el miércoles 14 hasta el sábado 17 diferentes salas de la ciudad compostelana, como la sala Capitol, Sónar, Riquela, SGAE o Borriquita de Belém, acogerán una serie de conciertos como parte de la edición de 2026 del festival SiSons.

El cartel de este año confirma a más de 15 artistas participantes de este ciclo musical, entre ellos Carlangas, Law, XMaseda65, Ismael González, Lero, Nebra, Xianpais y muchos más.

VI Festival Imperdible

Cartel de la edición de 2026 del festival Imperdible Cedida

Este fin de semana -domingo 18- culminará la sexta edición del Festival Imperdible, el cual lleva celebrándose en diferentes teatros y salas de la ciudad compostelana desde el 8 de octubre. Este festival está dedicado a diferentes propuestas de compañías espontáneas y de improvisación de Galicia, España y otros países.

Los espectáculos de los que podremos disfrutar este fin de semana:

Jueves, 15 de octubre

20:30 horas - Sala Germán Coppini (SGAE)

A propósito de William de Improversados

de Improversados Lá de Coqueluje Improviso (Brasil)

Viernes, 16 de octubre

20:30 horas - Sala Germán Coppini (SGAE)

Battle Galiñas de Imprómicas (Galicia-Madrid)

de Imprómicas (Galicia-Madrid) Watteke de Kancaneo Teatro (Valencia)

Sábado, 17 de octubre

20:30 horas - Teatro Compostela

Pepino de Ángel Cantizani (Madrid)

de Ángel Cantizani (Madrid) Woman Up de Paula Galimberti & cía (Galicia-Madrid)

Domingo, 18 de octubre

20:30 horas - Sala Capitol

ON/OFF de Improvisadoras convidadas

de Improvisadoras convidadas Crossover de Al Tran Tran & friends

Espectáculo ¿Quieres pecar conmigo? de Borja Rabanal

Cartel del espectáculo de Borja Rabanal '¿Quieres pecar conmigo?' Cedida

El jueves 15, viernes 16 y sábado 17 en el Auditorio Abanca se podrá disfrutar de la exitosa comedia teatral de Borja Rabanal ¿Quieres pecar conmigo?

La historia gira alrededor de Paz y Mónica, dos solteras treintañeras en paro que idearán un plan que las obligará a mentir, engañar y pecar para poder llegar a fin de mes.

¿Te atreves a pecar con ellas? Consigue tus entradas antes de que se agoten.

Fiesta Filter by Galician Army

Cartel de la edición de 2026 de la fiesta FILTER by Galician Army Cedida

El viernes 16 a las 00:00 horas en Way Club dará inicio la segunda edición de la fiesta Filter, una sesión musical que tiene como anfitriones al dúo electrónico gallego conocido como Galician Army.

Y esta nueva edición es de lo más especial, pues Filter coincidirá con la fiesta madrileña Mazo.

El cartel estará formado por Fer Mesa, Gatorave, Patataonstereo y Tiraya.

IV Feria de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage de Santiago

Cartel de la edición de 2026 de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage de Santiago de Compostela Cedida

El viernes 16, sábado 17 y domingo 18 tendrá lugar la cuarta edición de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage del Outlet Área Central de Santiago de Compostela.

La entrada a la feria será gratuita y tendrá un horario de 17:00 a 21:00 horas el viernes 16, de 10:00 a 21:00 horas el sábado 17 y de 10:00 a 20:00 horas el domingo 18.