Esto es todo lo que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela Quincemil

Esto es todo lo que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

A lo largo de este fin de semana se podrá disfrutar de los conciertos de Teenage Fanclub y Ronnie Romero, entre otros. Paralelamente, tendrá lugar el festival Flamenco Riquela, el cual se extenderá durante tres días completos.

Otros eventos que también merecen ser mencionados son el concierto solidario de AmalxGaza, los espectáculos de Luis Álvaro y Whitedream con su magia de burbujas, La Clásica Fiesta Ochentera.

Conciertos del fin de semana

Teenage Fanclub Cedida

El viernes 9 a las 20:00 horas tenemos una cita en la sala Capitol con Teenage Fanclub, uno de los grupos británicos de inicios de los 90 más queridos en el panorama internacional. Con temas como Thirteen, Howdy!, Man Made y Gran Prix siguen siendo una banda clave dentro de la escena rock&roll.

El domingo 11 a las 20:15 horas la sala Capitol se convertirá en el epicentro del hard rock y el heavy metal con el concierto de Ronnie Romero (Rainbow, Elegant Weapons, ex-MSG) & Gus G. (Firewind, ex-Ozzy Osbourne), dos figuras clave para entender la escena de rock internacional.

Concierto solidario AmalxGaza

Cartel de la edición 2026 del concierto solidario AmalxGaza Cedida

El jueves 8, con motivo del inicio del mes en el que se celebrará el Festival Internacional de Cine Euroárabe, se organizará un concierto solidario a favor de Palestina, el cual tendrá lugar en la sala Capitol. La iniciativa ha sido impulsada por la organización AmalxGaza.

Los artistas invitados son grandes nombres de la cultura musical gallega: The Rapants, Laura LaMontagne, O Xoán y Caamaño&Ameixeiras.

Será una jornada de denuncia y cultura musical.

Espectáculo de Luis Álvaro

Luis Álvaro llega con su espectáculo de humor a Santiago de Compostela Cedida

El sábado 10 a las 20:00 horas aterriza Luis Álvaro en el Teatro Compostela con su humor más punk y naif para hacer pasar a su público más fiel una jornada llena de humor absurdo, surrealista y negro.

¿Estás preparado para disfrutar de una recopilación de sus mejores monólogos? Los shows de Luis Álvaro son tan impredecibles como la vida misma, así que si te haces con tus entradas... Espera lo imposible.

¡No te pierdas este gran espectáculo humorístico y musical!

La Clásica Fiesta Ochentera

Cartel de La Clássica Fiesta Ochentera del mes de octubre de 2026 Cedida

El sábado 10 a las 22:00 horas la sala Capitol volverá a acoger La Clásica Fiesta Ochentera, uno evento imprescindible en la capital compostelana que consigue reunir anualmente a multitud de personas deseosas por disfrutar de esta nostálgica jornada.

Este evento, patrocinado por LOS40 Classic, presentará dos nuevos invitados: Jorge Sánchez y Juan Borrás, quienes harán vibrar a todo el público con los éxitos musicales que llevan conquistando varias generaciones.

Festival Flamenco Riquela

Cartel del festival Flamenco Riquela de 2026 Cedida

A lo largo de este fin de semana tendrán lugar las actuaciones de Flamenco Riquela, el cual dará inicio el día de hoy, jueves 8, y continuará hasta el sábado 10.

El festival se estrenará hoy con la actuación de El Perrete & Rubén Levaniegos en la sala Riquela, donde presentarán en conjunto su nuevo trabajo: Binomio. Dos almas, un solo lenguaje.

Continuaremos el viernes 9 con Teresa Hernández, quien estará acompañada de Kike Terrón y El Peli en su concierto en la Iglesia de la Universidad.

Finalmente cerraremos el festival el sábado 10 con otro concierto conjunto de Gregorio Moya & Paco Cortés, quienes le dedicarán a Enrique Morente el homenaje titulado como No duerme nadie.

XXXI Festival Internacional de Títeres Galicreques

Cartel de la edición de 2026 del Festival Internacional Galicreques Cedida

El sábado 10 dará inicio uno de los eventos más importantes de este mes en Santiago de Compostela: la 31.ª edición del Festival Internacional de Títeres Galicreques, el cual se extenderá hasta el domingo 18.

A lo largo de estas semanas podremos disfrutar de una serie de espectáculos que serán acogidos por diferentes salas de la capital compostelana: Teatro Principal, el Mercado de Abastos, la Alameda o la Fundación SGAE.

Nuevamente, más de una veintena de compañías convertirán la ciudad en el epicentro de la cultura y el arte de los títeres, marionetas y espectáculos similares.

El programa completo se puede consultar en el siguiente enlace.

Show de magia Dreaming Bubbles de Whitedream

Espectáculo 'Dreaming Bubbles' de Whitedream Cedida

El domingo 11 a las 17:00 horas el Teatro Compostela presentará Dreaming Bubbles, el show de Whitedream, conocido como el Mago de las Pompas de Jabón.

Este espectáculo es una experiencia ideal para disfrutar con toda la familia, donde los más pequeños de la familia quedarán atónitos con los trucos que Whitedream (Pierpaolo Laconi) presentará frente al Auditorio de los Salesianos.

Un show que te demostrará que la belleza y fragilidad de una burbuja pueden hacer creer en la magia a miles de personas.

SELIC (Semana do Libro de Compostela)

Cartel de la edición de 2026 de SELIC Cedida

Desde el viernes 2 hasta el domingo 11 se podrá disfrutar en la Praza da Quintana de la edición de 2026 de la SELIC, conocida como la Semana del Libro de Compostela.

Como cada año, el evento contará con la presencia de reconocidos escritores de la literatura gallega y de otras partes de España y Portugal. Además, se ofrecerá un amplio programa de charlas, firmas, paseos literarios y cuentacuentos abierto a todos los públicos.

Se espera que los horarios de la feria sean de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas, mientras que de sábados a domingos se extiendan de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas.