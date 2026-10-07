La promoción estará activa de 16:00 a 22:00 horas en una selección de establecimientos participantes

"La Jungla" trae descuentos de hasta el 50% sobre precio outlet, este viernes en Área Central

El Outlet Área Central se prepara para vivir este viernes una nueva edición de “La Jungla”, una jornada especial de compras que permitirá a la clientela disfrutar de hasta un 50 % de descuento adicional sobre el precio outlet en los establecimientos participantes.

La acción se desarrollará este viernes 9 de octubre, de 16:00 a 22:00 horas, seis horas en las que las tiendas participantes ofrecerán promociones especiales para quienes quieran renovar su armario, encontrar nuevos complementos o aprovechar para hacer sus compras a precios todavía más atractivos.

Grandes marcas, grandes descuentos

Los establecimientos que participan en “La Jungla” estarán identificados con cartelería especial en sus escaparates. Entre las firmas participantes se encuentran Bimba y Lola, Outlet Woman y Man, Silbon, Lolita Moda, El Ganso, Fifty, Scalpers y Ramón Sanjurjo.

Durante esta jornada, la clientela podrá recorrer los diferentes establecimientos del Outlet Área Central y descubrir las promociones especiales preparadas para la ocasión.

La combinación de horario ampliado y rebajas excepcionales de "La Jungla" trae una experiencia dinámica y atractiva en un ambiente lleno de oportunidades.

Juegos infantiles y un sorteo de 300 euros

Además de las promociones, "La Jungla" contará con actividades para el público infantil, que podrán disfrutar de juegos de construcción mientras sus familias aprovechan la jornada de compras.

La jornada se completará con un sorteo de tarjetas regalo por valor de 300 euros, que pondrá el broche final a una cita pensada para combinar compras, ocio y diversión. Para ello, los participantes deberán escanear el código QR y acceder a la página del sorteo.

Con esta nueva edición de "La Jungla", el Outlet Área Central continúa apostando por la organización de acciones especiales que ofrecen a su clientela más oportunidades de compra, promociones exclusivas y experiencias diferentes durante su visita al espacio comercial.