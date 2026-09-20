Carroza de Trump y Maduro hecha de patatas en la fiesta de Coristanco Cedida

Trump, Maduro y hasta un Riazor de patatas: la Festa da Pataca de Coristanco (A Coruña) tira de ingenio

La Festa da Pataca de Coristanco volvió a sacar este domingo los tractores a la calle y, un año más, el desfile de carrozas dejó imágenes de lo más curiosas.

Entre las más fotografiadas estuvo una que no pasó precisamente desapercibida: un Donald Trump hecho de patata mostrando a un Maduro esposado y colgando de un helicóptero, cuyo aspa móvil terminó de poner la nota de humor a la escena.

Pero no fue la única carroza que llamó la atención durante la tradicional rúa da pataca. El fútbol también tuvo su protagonismo con un Riazor hecho de patatas y un pronóstico para el partido que el Deportivo disputa este domingo contra el Betis.

La otra gran protagonista fue una copa del mundo, también elaborada con patatas y transportada sobre uno de los tractores engalanados que recorrieron Coristanco.

Son solo algunas de las ocurrencias que pudieron verse durante el desfile de tractores engalanados de esta Festa da Pataca, una de las citas más esperadas de la celebración y en la que cada año los vecinos tiran de imaginación para convertir las carrozas en protagonistas.