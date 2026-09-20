El alcalde de Oleiros junto a Silvio Rodríguez tras su concierto en A Coruña Concello de Oleiros

Silvio Rodríguez se reúne con el alcalde de Oleiros tras su concierto en A Coruña

Silvio Rodríguez aprovechó su estancia en A Coruña para reunirse este domingo con el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, después del concierto que ofreció este sábado en el Coliseum ante un recinto completamente lleno.

El regidor quiso felicitar personalmente al trovador cubano por su actuación, en la que el público coruñés coreó algunos de sus temas más conocidos como 'Ojalá', 'Te doy una canción', 'El necio' o 'Escaramujo'.

Durante el encuentro, ambos conversaron sobre distintas cuestiones de actualidad y sobre los vínculos que desde hace décadas mantienen Oleiros y Cuba.

La cita llega después de un concierto en el que Silvio Rodríguez también tuvo presente a Pepe Mujica, al que dedicó una canción inspirada en algunos de sus dichos y actitudes, y a su "gran mujer", Lucía Topolansky. Una figura, la de Mujica, muy ligada además a Oleiros y a su alcalde: el municipio bautizó con su nombre el paseo marítimo de la ría do Burgo debido a la admiración que García Seoane ha expresado en numerosas ocasiones por el expresidente uruguayo.

Silvio Rodríguez en el Coliseum de A Coruña @ConcelloCoruña

Rodríguez también dedicó unas palabras durante el concierto a la escritora gallega Begoña Caamaño y salió al escenario con un pañuelo palestino.