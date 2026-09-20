La feria tradicional ideal para visitar el primer domingo del mes: quesos, huevos, delicioso pulpo á feira y más

Muchos municipios de Galicia celebran mercadillos y ferias que forman parte de la cultura popular de la comunidad. Porque un día de feirón en Galicia no consiste únicamente en ir a comprar productos de calidad a buen precio, que también, sino que es, sobre todo, el día en el que puedes reunirte con los vecinos y disfrutar de un ambiente de convivencia y tradición.

Una de las ferias más destacadas de la provincia de Lugo es la que se celebra el primer domingo de cada mes en Vilalba (siempre que no coincida con el día 1). En ella se pueden encontrar un sinfín de productos, desde alimentos y productos artesanales hasta diferentes artículos textiles. Y, por supuesto, degustar un delicioso pulpo á feira para chuparse los dedos.

Muchos puestos de venta ambulante el primer domingo del mes

Roscas en uno de los puestos de la feria mensual de Vilalba turismovilalba.es

La feria mensual de Vilalba es una de las actividades comerciales más conocidas del municipio y una gran oportunidad para descubrir en primera persona una de las tradiciones más vivas de Galicia.

El primer domingo de cada mes, siempre que no coincida con el día 1, diversas calles y plazas de la localidad se llenan de puestos y vendedores que llaman la atención de vecinos y visitantes atraídos por descubrir todo lo que se ofrece y disfrutar del gran ambiente.

La oferta es muy variada, desde productos frescos o artículos de uso diario a, por supuesto, el tradicional pulpo á feira, uno de los platos más característicos y populares de toda Galicia que podrás encontrar en casi todos los feirones celebrados en los distintos puntos de la comunidad. Y, cómo no, elaborado en una tradicional pulpeira.

Aquí puedes encontrar productos del campo y de la huerta, como verduras, frutas, patatas, maíz o trigo, además de huevos, quesos, miel, carne y otros alimentos. También es posible encontrar animales de granja como gallinas, conejos, ovejas, cabras o cerdos, una parte de la feria que conserva la esencia tradicional de estos eventos.

Ganado en la feria mensual de Vilalba turismovilalba.es

Sin embargo, en la feria de Vilalba no solo hay comida, sino que también existen puestos de ropa, calzado y complementos, por lo que son muchos quienes la aprovechan para hacer un buen cambio de armario.

Debes tener en cuenta que los puestos se reparten por distintos puntos del municipio. El Campo da Feira concentra gran parte de la actividad, con espacios destinados tanto a la venta de productos del campo y ganado (cerdos, ovejas, gallinas, conejos, cabras, etc.), como otros para sentarse a comer un buen plato de pulpo.

Plato de polbo á feira en Vilalba turismovilalba.es

En la Praza Coronel Pena se pueden encontrar, entre otros, huevos, alimentos derivados del cerdo y miel. Por su parte, la Praza de San Xoán acoge puestos de trigo, maíz y patatas, mientras que en la Praza de Santa María predominan las frutas y verduras. Si lo que quieres es adquirir productos textiles y complementos, tu sitio está en la avenida da Terra Chá.

A esto hay que sumar la idea de que muchos comercios de Vilalba deciden abrir sus puertas el día de feria por la mañana, aunque sea domingo, por lo que la oferta se amplía mucho más.

Otros mercados y ferias destacadas en Vilalba

Además de la feria mensual de la que acabamos de hablar, en Vilalba se organiza un feirón el tercer martes de cada mes (normalmente entre los días 17 y 23). Además, el martes y el viernes son los días de mercado en la localidad, pudiendo comprar productos alimenticios locales de alta calidad, así como ropa o accesorios, entre otros.

Muy conocida es la Feria do Capón, que se celebra con carácter anual el 21 de diciembre. En ella se compran y venden ejemplares de capones criados en libertad. Dentro de esta feria se otorgan 3 premios: mejor criador, mejor cesta y, finalmente, la mejor pareja.