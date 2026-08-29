Así han sido las vacaciones de los candidatos a la Alcaldía de A Coruña en 2027: familia y planes por Galicia

Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña de cara a las elecciones municipales de 2027 también han hecho un hueco en sus agendas para desconectar durante este mes de agosto. Inés Rey (PSdeG), Miguel Lorenzo (PP) y Avia Veira (BNG) han optado por planes diferentes, aunque con un denominador común: la ciudad y Galicia han sido los principales escenarios de sus vacaciones.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afrontará en 2027 el reto de optar a su tercera legislatura al frente del Ayuntamiento. Según ha podido saber Quincemil, la regidora se ha tomado la segunda quincena de agosto de vacaciones y ha aprovechado estos días para disfrutar de distintos planes familiares. De hecho, la última junta de gobierno local acabó con una comparecencia pública de su número dos, José Manuel Lage Tuñas. Desde su equipo prefieren no entrar a valorar cuestiones relacionadas con su vida íntima y personal.

A pesar de ello, ha publicado su vídeo resumen de la actividad semanal del gobierno municipal. En el, desde la playa de Mera en Oleiros, zona que suele elegir en momentos de descanso, reconoce que se cogió "tres o cuatro días para descansar y relajarme un poco y sobre todo recargar pilas para el inicio del curso el próximo lunes".

Miguel Lorenzo se queda en Galicia y visita a su familia

El portavoz municipal del PP y candidato de los populares a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, tampoco ha realizado este verano grandes viajes. Según fuentes de la formación popular, durante estos días ha alternado su estancia en A Coruña con visitas a su madre en Pontevedra y a sus hermanos, que también se encuentran en la provincia.

"Estos días después de las fiestas alterna Coruña con visitas a su madre a Pontevedra y a sus hermanos que andan por allí. Nada más. No viajó a ningún sitio", señalan desde el PP coruñés.

De este modo, el candidato popular ha optado por un verano de proximidad, entre A Coruña y Pontevedra, aprovechando el mes de agosto para pasar tiempo con sus familiares después de un año marcado por la actividad política municipal y con la mirada ya puesta en las próximas elecciones.

Avia Veira exprime A Coruña con sus hijos

La candidata del BNG, Avia Veira, ha pasado buena parte de sus vacaciones en A Coruña. La nacionalista explica que las circunstancias laborales de su marido, autónomo, hicieron complicado organizar un viaje fuera de Galicia.

"Como o meu marido é autónomo e tivo moito traballo en verán, foi imposíbel marchar fóra, así que pasei as vacacións na Coruña, con algunha saída a algunhas zonas de Galiza", relata.

La portavoz nacionalista asegura que este mes también le ha tocado conciliar las vacaciones con sus hijos, por lo que buena parte de sus planes han sido familiares. "Todo o que fixen foi compartido cos meus pequenos", explica.

Su agenda estival ha estado muy vinculada a la actividad cultural y de ocio de la ciudad. Veira asistió al eclipse, acudió a un concierto de The Rapants, disfrutó de varias cenas en el Fiuza y también estuvo en el primer partido del Dépor en Primera División después del regreso del equipo a la máxima categoría.

Las playas de A Coruña también han tenido un papel protagonista en sus vacaciones. La nacionalista ha pasado jornadas completas entre San Amaro y el Club del Mar, además de acercarse a la Feria del Libro y de la Artesanía.

El plan para poner el broche final a sus vacaciones también es en la ciudad: ver a Mondra en el parque de Santa Margarita. "Desfrutei moito da familia e dos amigos", resume la candidata del BNG, que aprovecha para cargar pilas de cara a un final de legislatura intenso.