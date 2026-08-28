Segunda batalla de "farmear aura" en A Coruña: los jóvenes vuelven a retarse en Méndez Núñez

Un momento de la segunda batalla de "farmear aura" celebrada en los jardines de Méndez Núñez, en A Coruña Quincemil

A Coruña vuelve a "farmear aura". Apenas seis días después de la primera batalla celebrada en la ciudad, jóvenes y curiosos se han reunido de nuevo este viernes en los jardines de Méndez Núñez para participar en uno de los fenómenos virales del momento en TikTok.

El Palco de la Música ha vuelto a ser el punto elegido para una quedada que nació, al igual que la anterior, a través de las redes sociales. Allí se han repetido las imágenes que ya sorprendieron el pasado sábado: un corro de espectadores y, en el centro, participantes enfrentándose cara a cara para demostrar quién tiene más "aura".

Miradas desafiantes, poses, movimientos de brazos y algunos de los gestos más reconocibles de TikTok se han ido sucediendo en los diferentes duelos. No hacen falta grandes preparativos, basta con dos participantes dispuestos a ponerse frente a frente y un público encargado de valorar sus actuaciones.

El público vuelve a tener la última palabra

Esta segunda convocatoria llegaba, además, con un componente más competitivo. El cartel difundido previamente en redes sociales anunciaba una "segunda batalla de aura" bajo el lema "Tú eres el juez", dejando precisamente en manos de los asistentes la decisión sobre quién se impone en cada enfrentamiento.

El funcionamiento es sencillo. Los participantes entran en el centro del círculo y se alternan realizando gestos y movimientos virales mientras el resto observa. Después llega el momento de decidir quién ha conseguido transmitir más actitud, seguridad o, utilizando el lenguaje que ha popularizado TikTok, quién ha "farmeado" más aura.

Una segunda batalla solo seis días después

La nueva cita llega después del éxito de la primera batalla celebrada el pasado sábado 22 de agosto en el mismo lugar. Aquella convocatoria consiguió reunir a cientos de jóvenes en los jardines de Méndez Núñez, muchos de ellos menores acompañados por sus padres.

La primera quedada comenzó con cierta incertidumbre. Aunque había sido convocada a través de TikTok, los asistentes fueron llegando poco a poco y la falta de organización e incluso de un altavoz no impidió que terminase formándose un gran círculo junto al Palco de la Música.

Dentro fueron pasando participantes de diferentes edades con los movimientos ensayados. El conocido "six, seven", acompañado de un movimiento de brazos de arriba abajo, o el gesto de marcar mandíbula fueron algunos de los más repetidos.

¿Qué significa "farmear aura"?

El concepto puede resultar extraño para quienes no estén familiarizados con las últimas tendencias de TikTok. En el lenguaje de las redes sociales, tener "aura" hace referencia al carisma, la presencia, la seguridad o la actitud que transmite una persona.

"Farmear aura" consiste, por tanto, en hacer algo que permita ganar esos imaginarios "puntos de aura". La expresión ha acabado convirtiéndose en un meme y dando lugar a vídeos en los que los usuarios realizan poses, gestos o movimientos buscando demostrar quién tiene más estilo o "flow".