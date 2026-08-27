Plazeo Fest llega este sábado a la plaza de Vigo de A Coruña con música, comida y cócteles

La plaza de Vigo de A Coruña acogerá este sábado, 29 de agosto, una nueva cita festiva con la celebración del Plazeo Fest, un evento que combinará música, gastronomía y coctelería a lo largo de toda la jornada.

La programación comenzará a las 12:45 horas con una sesión vermú a cargo de DJ Amara Brava, en una propuesta que estará acompañada de comida callejera, con hamburguesas, perritos, baos y otras opciones, además de una oferta de cócteles.

La música continuará por la noche. A las 21:00 horas será el turno de The Feedback, formación de pop rock, mientras que posteriormente tomará el relevo José Brea, vocalista del cartel. La programación se prolongará hasta la madrugada con una sesión de DJ Oscar Cigarrón, prevista para la 1:15 horas.