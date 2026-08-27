Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol para disfrutar de sus fiestas patronales Quincemil

El mes de agosto se despide de la ciudad ferrolana con los últimos grandes eventos de las fiestas de San Ramón, los cuales no dejarán a nadie indiferente. Para empezar, los conciertos de estos días traerán a la plaza de Armas a nombres tan sonados como Danny Romero, José de Rico, Henry Méndez, Enol y Marlena. Aunque, si eres más de rock, tampoco te podrás perder las actuaciones de Los Deltonos o Shug R'Band en el festival Rock in Canido.

Otros grandes eventos del fin de semana serán la 12.ª edición de la Concentración de Vehículos Clásicos de Ferrol, la Festa do Choco del barrio de Caranza y el campeonato de surf internacional ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026, que también incluye una serie de conciertos gratuitos de Carlos Sadness, Pavlenha y La Indirigible, entre muchos otros.

Conciertos destacados del fin de semana

Marlena. Momentos Alhambra Acustiquísimos

Este fin de semana darán fin las fiestas patronales de Ferrol en honor a San Ramón. Durante estos días podremos disfrutar de los últimos conciertos gratuitos en la plaza de Armas, donde se darán cita algunos de los nombres más sonados de la actual escena musical española. En Quincemil hemos hecho una lista para que no te pierdas ninguno:

El viernes 28 a las 20:30 horas tenemos cita con tres grandes artistas del género urbano español: Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez, quienes darán un concierto conjunto que se convertirá en una auténtica fiesta al aire libre.

El sábado 29 a las 20:30 horas dará inicio una gran fiesta electrónica con algunos de los DJs y artistas emergentes de la escena techno de España. Los artistas encargados de hacernos bailar hasta la madrugada serán Brunokavi DJ, Unaiii, Skinyz, X. Maseda y LD1DO.

El domingo 30 a las 21:00 horas aterriza Enol en la ciudad ferrolana. Este cantante y compositor asturiano es una de las voces más emergentes del pop español contemporáneo. Entre sus éxitos destaca el tema viral Santorini.

El domingo 30 a las 22:30 horas cerramos el gran ciclo de conciertos de las fiestas de San Ramón con el dueto femenino conocido como Marlena, quienes han conquistado el panorama musical español con temas como Me Sabe Mal, Gitana y Último Baile.

ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026

Cartel de la edición de 2026 del Pantín Classic Cedida

La 39.ª edición del campeonato de surf ABANCA Pantín Classic Galicia Pro ya ha vuelto con más fuerza que nunca a la playa de Pantín de la ciudad ferrolana el pasado sábado 22 y se podrá disfrutar hasta el domingo 30.

Estos últimos días estarán dedicados a la celebración del evento principal: el WSL International QS 6000. Además, el viernes 28 se podrá disfrutar del evento exclusivo conocido como Abanca Expression Session, una prueba en el que el ganador será aquel surfista que ejecute la maniobra más arriesgada y vistosa.

Paralelamente, durante estos días también tendrán lugar una serie de actividades, como los bautismos de surf, un área de skate y miniramp, una zona de foodtrucks y área gastronómica, talleres, limpieza de playa y acciones de sostenibilidad.

Por último, otro evento clave de este campeonato es el Pantín Sound, un festival de música completamente gratuito y al aire libre.

La programación del Pantín Sound de este fin de semana es la siguiente:

Jueves, 27 de agosto

Fuah

Carlos Sadness

Arde Band

Viernes, 28 de agosto

Jeremías San Martín

Pavlenha

DJ Caste

Sábado, 29 de agosto

Black Coffee

Capitán Sabrosura

DJ Eme

Domingo, 30 de agosto

La Indirigible

Rock en Canido

Cartel de la edición de 2026 de Rock en Canido Concello de Ferrol

El festival más rockero del verano, Rock en Canido, vuelve al parque Antón Varela de la ciudad ferrolana este jueves 27 con una jornada entera que promete hacer bailar, cantar y gritar a todo su público.

Los artistas y grupos que protagonizan el cartel de esta edición son Los Deltonos, Shug R'Band, Niño Asqueroso y Alfredo Piedrafita.

Noche de Rondallas

Una rondalla en la Festa das Pepitas Turismo de Galicia

El día de hoy, jueves 27, a las 19:00 horas tendrá lugar la Noche de Rondallas en la plaza de Armas de la ciudad ferrolana, un tradicional evento que se celebra de manera anual en las fiestas de San Ramón.

Fiestas de Covas

Ferrol se vuelca con el Carnaval: ‘Troupele troupele’ gana el festival de comparsas Quincemil

Las Fiestas de Covas son unas de las últimas celebraciones del mes de agosto en la ciudad de Ferrol. Darán inicio el día de mañana, viernes 28, y culminarán el domingo 30.

A lo largo de estos días se podrá disfrutar de una serie de actividades de ocio y gastronomía. El evento más importante de estas celebraciones son sus carrozas, una serie de desfiles que llenarán de color y disfraces las calles del barrio ferrolano de Covas.

Festa do Choco

Cartel de la edición de 2026 de la Festa do Choco Cedida

El sábado 29 tendrá lugar la Festa do Choco en la Avenida Cartagena del barrio de Caranza, una feria gastronómica que tiene como protagonista el choco, producto del mar típico de Galicia.

A lo largo de toda la jornada se podrá disfrutar de música en directo y diferentes propuestas gastronómicas para degustar el choco.

La programación completa de la Festa do Choco 2026:

18:30 horas - Taller infantil de marcapáginas O choco ao rescate

19:30 horas - Pregón a cargo de Gustavo Chacartegui , Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol

, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol 19:45 horas - Entrega de premios de captura del choco

20:00 horas - Jorge Latino

20:30 horas - Degustación de choco

22:30 horas - Nuevo Plan

Concentración Clásicos Ferrol

Cartel de la edición de 2026 de la Concentración de Vehículos Clásicos en Ferrol Cedida

Un año más, a finales del mes de agosto se celebrará la 12.ª edición de la Concentración de Vehículos Clásicos de Ferrol, un evento ideal para todos los amantes del motor en la ciudad.

La programación completa de esta nueva edición que tendrá lugar el sábado 29: