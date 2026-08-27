Esta es la mejor hora para ver el eclipse del 28 de agosto en Galicia: hasta un 93% de ocultación

Los amantes de la astronomía tienen una nueva cita con el cielo nocturno. Durante la noche del próximo viernes, 28 de agosto, será posible observar un eclipse parcial de Luna que será visible en toda Galicia.

Tras el eclipse del 12 de agosto y de las Perseidas en la noche siguiente, ahora le toca el turno a un eclipse lunar. Se trata en este caso de un eclipse parcial al que le faltará muy poco para ser total: la ocultación será de hasta un 93%.

Llega a Galicia un nuevo eclipse

Eclipse lunar. iStock

Los eclipses son fenómenos que fascinan por su belleza única. Disfrutarlos en todo su esplendor no siempre es fácil, pero España atraviesa una etapa muy interesante para los aficionados a la astronomía.

Este viernes, 28 de agosto, podremos contemplar un eclipse parcial de Luna que será visible desde toda España y que tendrá unas condiciones especialmente favorables en Galicia.

Las nubes serán, eso sí, las grandes protagonistas a la hora de disfrutar o no del fenómeno. A la espera de conocer la previsión meteorológica para el viernes, esto es todo lo que sabemos sobre esta nueva cita con el cielo nocturno.

En la madrugada del jueves al viernes va a tener lugar el próximo fenómeno astronómico relevante de este mes de agosto. Se trata en este caso de un eclipse parcial de Luna al que le faltará muy poco para ser total.

De hecho, en el máximo del eclipse, a las 06:13 horas, un 93% del diámetro de nuestro satélite estará eclipsado por la sombra de la Tierra.

"Los eclipses de Luna se producen cuando la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna, impidiendo que toda o parte de la luz que emite el primero llegue a la segunda", explica el profesor de la USC y coordinador del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, José Ángel Docobo.

Esta es la mejor hora para ver el eclipse del 28 de agosto

En este caso, la Luna comenzará a entrar a las 03:25 horas en el cono de penumbra y a las 04:34 horas lo hará dentro del cono de sombra, dando comienzo en este momento al eclipse parcial.

"Esta fase durará hasta las 07:51 horas, teniendo lugar la máxima ocultación a las 06:13 horas. Finalmente, y siguiendo una secuencia simétrica, la Luna abandonará el cono de penumbra las 09:01 horas, dando por finalizado el eclipse", detalla la USC en un comunicado.

El eclipse parcial de Luna del 28 de agosto será visible en toda Galicia. No obstante, como ya indicamos en párrafos anteriores, la presencia de nubes determinará si podremos disfrutar del fenómeno.

Próximos eclipses en Galicia

En cualquier caso, España vive un trío de eclipses solares excepcionales hasta 2028.

Al eclipse de este año le seguirá otro el próximo 2 de agosto de 2027. Será otro eclipse total de Sol, aunque en Galicia se verá entre un 78 y un 72%, por lo que no ofrecerá las mismas condiciones de observación.

El trío de eclipses concluirá con uno anular el 26 de enero de 2028. La franja de anularidad no atravesará Galicia, aunque el eclipse podrá observarse con un porcentaje de ocultación de entre el 73 y el 69%.