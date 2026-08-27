El estadounidense que arrasa en redes sociales por su parecido con Feijóo: "¿Gemelos separados al nacer?"

Quién diría que veríamos a Alberto Núñez Feijóo explotando sus facetas de artista musical. En los últimos años, muchas personas han comparado el parecido físico del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con el actor gallego Luis Zahera. Ahora, un cantante estadounidense compite por hacerse con el título de "gemelo" del también expresidente de la Xunta de Galicia.

Se trata de Cash Stevens, un guitarrista y músico de Atlanta que en los últimos días se ha hecho viral en redes sociales después de que sus vídeos hayan aparecido en los perfiles de multitud de españoles, que no han podido evitar sorprenderse por su enorme parecido con Feijóo.

De hecho, los rumores han llegado hasta el propio artista, que ayer, miércoles 26 de agosto, compartía un vídeo en TikTok bromeando con el tema: "Alberto Núñez Feijóo, are we identical twins separated at birth?" (Alberto Núñez Feijóo, ¿somos hermanos gemelos separados al nacer?).

Lo cierto es que los vídeos de Cash Stevens están llenos de comentarios en español de personas sorprendidas por el idéntico parecido entre los dos. Algunos de ellos bromean con una historia similar a la de la película 'Tú a Londres y yo a California', en la que dos gemelas fueron separadas poco después de nacer a causa del divorcio de sus padres.

Incluso algunos se toman con humor los conocimientos de inglés del líder popular con "El único universo en el que Feijóo habla inglés" o "Pero ponlo en español que si no no se entera".

El artista cuenta con más de 75.000 seguidores en sus redes sociales, donde únicamente comparte vídeos tocando su guitarra y mostrando al mundo tanto canciones originales como versiones de otros artistas.