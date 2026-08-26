La esquela que se ha hecho viral en A Coruña: "No llegó a jubilarse, pero sí pudo ver al Dépor ascender a Primera"

Cada quien tiene sus hobbies y sus pasiones. A algunos les gusta la música, a otros el cine o algún deporte, pero la verdadera pasión de un coruñés de a pie, sin duda, es el Dépor. Que el Deportivo tiene una de las mejores aficiones de España, si no la mejor, es un hecho que se ha demostrado en todo momento, incluso cuando el equipo atravesaba sus peores momentos.

Los deportivistas han sufrido, y mucho, al ver cómo su equipo de toda la vida, ese que conocieron de la mano de sus abuelos y con el que celebraron algunos de los mayores éxitos de la historia del club, llegó a jugar en 1RFEF. Aun así, nunca se dejó de animar y, ahora, el Deportivo ha vuelto a la élite del fútbol español. Una alegría para quienes vivieron la mejor época de los blanquiazules, pero también para los más pequeños, que nunca habían tenido la oportunidad de verlo jugar en Primera División.

La esquela que representa a la afición deportivista

En las últimas horas circula por las redes sociales una esquela que ha llamado especialmente la atención y que ha generado muchas risas entre el deportivismo.

Se trata de la esquela de Fernando Otero, un deportivista más que tuvo la suerte de vivir algunos de los momentos más gloriosos de la historia del Deportivo: 1 Liga, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas de España, títulos a los que hay que añadir una Copa España (de 1912, pero oficializada por la RFEF en 2023).

Sin duda, una época inolvidable para cualquier aficionado blanquiazul y, especialmente, para alguien que llevaba al Dépor en el corazón, como Fernando.

Él también vivió la otra cara de la moneda. Fue testigo de la peor época de su equipo y, como cualquier otro deportivista, sufrió viendo cómo el club atravesaba momentos muy complicados y se alejaba de aquellos años de gloria.

Aun así, disfrutó de su última alegría tras fallecer a sus 58 años: "No llegó a jubilarse, pero sí pudo ver al Dépor ascender a Primera".

Que en paz descanse pic.twitter.com/8KiWtAf3k4 — Joaquin Diaz (@joaki88) August 26, 2026

Una frase que resume toda una vida ligada al Deportivo y que representa la verdadera pasión que la afición siente por el Dépor.