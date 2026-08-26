Crys Dyaz cumple dos años en A Coruña y anuncia "algo nuevo": "Creo que os va a chiflar"

Crys Dyaz cumple dos años en A Coruña y lo celebra junto con sus seguidores en redes sociales, presentando "algo nuevo" @crysdyaz

Hace dos años, la entrenadora de referencia Crys Dyaz tomó una decisión que, según reconoce ahora, fue mucho más allá de abrir un nuevo centro. A Coruña era una ciudad que siempre le había gustado y con la que sentía "una conexión especial", por lo que la eligió para dar el salto de Crys Dyaz & Co fuera de Madrid, y lo hizo en pleno paseo de la Dársena.

Dos años después de aquella mudanza, la fisioterapeuta, empresaria y exnadadora de élite celebra su vida en la ciudad con una publicación en redes sociales y anuncia que se viene "ALGO NUEVO" en A Coruña.

"Qué buena idea fue venir", resume Crys Dyaz al hacer balance de estos dos años. Lo hace a través de un carrusel de imágenes que refleja cómo es su día a día en la ciudad: mucho deporte, amigos, familia, rincones de A Coruña y, sobre todo, tranquilidad.

"A Coruña fue una elección antes de ser un centro", asegura en la publicación. La empresaria explica que la ciudad siempre le había gustado "por su ritmo, su luz, su mar, su forma de vivir" y que tenía claro que, si Crys Dyaz & Co crecía fuera de Madrid, tenía que hacerlo "en un lugar con el que sintiéramos conexión de verdad".

Aun así, reconoce, la apertura del centro no fue un camino sencillo. "Crear nuestro centro allí fue una mezcla de intuición, trabajo, vértigo y muchas horas detrás", reconoce Dyaz. Sin embargo, ahora que el proyecto ya está asentado, la empresaria ha aprovechado su segundo aniversario en la ciudad para dejar una pista sobre lo que está por venir.

"Solo puedo decir una cosa: se viene ALGO NUEVO en A Coruña. Y creo que os va a chiflar", anuncia, sin desvelar por el momento en qué consistirá este nuevo proyecto.

Las fotografías que acompañan a la publicación son, según explica, "un poco todo lo que hay alrededor de ese proyecto": el equipo, la ciudad, los amigos, la familia y esos rincones que ya sienten como propios. "Y algún momento gustoso que, para qué engañarnos, también ayuda a fidelizarme con Coruña", añade entre risas.

Una vida cada vez más ligada a Galicia

La relación de Crys Dyaz con Galicia viene de lejos. Aunque nació en Madrid, buena parte de su familia es gallega y A Coruña siempre ha sido una de sus ciudades de referencia. No es casualidad que escogiese la ciudad para abrir su primer centro fuera de la capital ni que, dos años después, siga reivindicando su decisión.

Este mismo verano, además, pasó parte de sus vacaciones en Razo, tal y como contó en una entrevista con Quincemil. Una nueva muestra de su vínculo con esta zona de Galicia y de una vida que, poco a poco, parece cada vez más asentada entre el deporte, el trabajo y el mar.

Antes de convertirse en una de las empresarias más conocidas del sector del entrenamiento y la salud, Crys Dyaz también tuvo una destacada carrera deportiva. Durante su etapa como nadadora de alto nivel formó parte de la Selección Española de Natación, logró 13 récords de España absolutos y compitió internacionalmente representando al país.

Ahora, dos años después de elegir A Coruña para crecer profesionalmente, la ciudad parece haberse convertido también en mucho más que eso. "Dos años después, sigo pensando lo mismo: qué buena idea fue venir", concluye.