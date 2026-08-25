Aterriza en A Coruña una cata de vinos en la que te pagan por beber: aforo limitado este 3 de septiembre

El evento se celebrará en el Hotel Attica 21 de A Coruña Shutterstock

Ir a tomar unos vinos es un plan excelente para desconectar y pasar un buen rato con los amigos. Las opciones son múltiples en A Coruña y, ahora, se suma una nueva propuesta: una cata de vinos totalmente gratuita.

La empresa Sensebit ha puesto en marcha una experiencia de análisis sensorial a coste cero, pensada para que los asistentes puedan valorar y analizar el producto sin necesidad de contar con experiencia previa.

Cata de vinos gratuita en A Coruña el 3 de septiembre

El único requisito es ser mayor de edad y consumidor habitual de vino. Para participar, basta con escanear el código QR que aparece en el cartel y completar el formulario de inscripción.

El evento se celebrará el próximo jueves 3 de septiembre en el Hotel Attica 21 de A Coruña y contará con aforo limitado, por lo que desde la organización animan a los interesados a apuntarse cuanto antes. Habrá varios turnos entre las 16:00 y las 21:00 horas.

Durante la experiencia, que tendrá una duración aproximada de 15-20 minutos, los asistentes podrán degustar una selección de vinos y contestar a una sencilla encuesta directamente a través de su teléfono móvil.

Pero lo más interesante es que, además de participar en una experiencia totalmente gratuita, los asistentes recibirán una tarjeta regalo de ocho euros para gastar en Amazon.

Cómo inscribirse y fecha límite

La experiencia sensorial organizada por Sensebit y Tastelab tendrá lugar el próximo 3 de septiembre en el Hotel Attica 21 de A Coruña. Inscribirse es muy sencillo: solo hay que escanear el código QR del cartel y completar el formulario.

No existe una fecha límite concreta para apuntarse. Eso sí, desde la organización recomiendan hacerlo "cuanto antes", ya que "las plazas vuelan". Una vez que se complete el aforo previsto, no se admitirán más inscripciones.

Los requisitos son los mencionados anteriormente: ser mayor de edad y consumidor habitual de vino. No obstante, la selección final de los participantes correrá a cargo de la empresa.

Desde Sensebit explican que, "si una persona no entra en un estudio, acaba en otro". "El que no cumple los requisitos para la cata de vino, los cumple para las de galletas, leche o yogur", agrega.

"Si el consumidor nos da permiso, nos volvemos a poner en contacto con él para ofrecerle participar en otras iniciativas", concluye.