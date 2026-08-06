¿A qué hora empieza el eclipse en A Coruña? Esta es la hora exacta para verlo y cuánto durará el fenómeno

El cielo de A Coruña se prepara para recibir un evento astronómico único en el último siglo. Un eclipse total de Sol cruzará la Península de oeste a este el próximo 12 de agosto y la ciudad herculina será una de las mejores localizaciones para observarlo.

A Coruña se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse. Esto significa que la Luna ocultará por completo el Sol y, durante unos instantes, el día se oscurecerá como si fuera de noche.

¿A qué hora empieza y cuánto durará el eclipse de Sol en A Coruña?

El eclipse del 12 de agosto tendrá lugar al atardecer, con el Sol muy próximo al horizonte. "Esta circunstancia producirá imágenes de una belleza única", afirma el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La duración de la totalidad variará según la ubicación. En el caso de A Coruña, la fase de totalidad alcanzará una duración máxima de 1 minuto y 16 segundos. Comenzará a las 20:27:35, tendrá su máximo a las 20:28:13 y finalizará a las 21:21:54.

Inicio eclipse Inicio totalidad Máximo Fin totalidad Fin eclipse Duración totalidad (s) A Coruña 19:30:51 20:27:35 20:28:13 20:28:51 21:21:54 76

En A Coruña, a diferencia de otros municipios situados dentro de la franja de totalidad, el fenómeno se prolongará durante más de un minuto. Este tiempo permitirá contemplar con mayor calma y detalle uno de los momentos más espectaculares del eclipse.

En cambio, en otros puntos de la provincia, como Coristanco, Oroso y Touro, la fase de totalidad apenas durará unos segundos. Esta diferencia convierte a A Coruña en uno de los mejores lugares para disfrutar de este evento astronómico que forma parte de un trío de eclipses hasta 2028.

Las 15 mejores localizaciones para ver el eclipse en A Coruña

A falta de unos días para el eclipse total de Sol, muchas personas se preguntan por las mejores localizaciones en A Coruña. Pues bien, el Ayuntamiento ha informado de los 15 puntos más destacados en la ciudad para su observación.

"No hay ninguna ciudad del mundo donde el eclipse vaya a durar tanto tiempo", destacó la alcaldesa, Inés Rey, en una rueda de prensa. Zonas como las playas de Riazor y Orzán son lugares idóneos, así como espacios verdes como el Parque de San Diego y el Monte de San Pedro.

A continuación, te detallamos la lista con los 15 puntos de visión destacados:

Aparcamiento del Aquarium Praza do Galatea Os Mariñeiros Explanada del Ágora Paseo de O Parrote Parque de San Diego Parque de Oza Parque de Eirís Plaza central de Xuxán Edificio Sindical (Sector 7) Parque de Novo Mesoiro Monte de San Pedro O Portiño Playa de Riazor Playa de Orzán

En la Coraza entre Riazor y Orzán se establecerá una zona específica para personas con movilidad reducida. Asimismo, se limitará el tráfico en el Monte de San Pedro y O Portiño para que no se generen embudos.