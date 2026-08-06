Equiocio, fiesta de la Cerveza y más: todos los planes de Ferrol que puedes hacer este fin de semana

Equiocio, fiesta de la Cerveza y más: Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol Quincemil

La ciudad de Ferrol va poco a poco preparándose para sus fiestas de agosto, las cuales darán inicio el viernes 21 y finalizarán el lunes 31. Durante esta semana ya podremos empezar a disfrutar de algunos de los eventos ligados a la programación de las fiestas de San Ramón 2026.

Durante este fin de semana destacamos la celebración del Equiocio, un evento que fusiona competiciones hípicas con ocio familiar; una Fiesta de la Cerveza en la plaza de Armas y la fiesta del No-Patrón del barrio ferrolano de Doniños.

Equiocio

Cartel de la edición de 2026 del Equiocio de Ferrol Cedida

El certamen hípico de Ferrol conocido como Equiocio regresa al campo de As Cabazas con una nueva edición que dará inicio el jueves 6 y se extenderá hasta el domingo 9.

Este evento volverá a reunir alrededor de la ciudad ferrolana una amplia representación de jinetes y amazonas de Galicia, a quienes se sumarán invitados del resto de España y otros países.

El programa de la edición de 2026 de Equiocio vuelve a combinar competiciones hípicas con el ocio familiar al aire libre a través de actividades y talleres de cuidado personal, gastronomía, manualidades y sesiones DJ para ambientar las cuatro jornadas de celebraciones. Puedes consultar la programación completa aquí.

Festa da Cervexa

Brindis con cerveza Shutterstock

Uno de los eventos que se encargarán de abrir el mes de fiestas en la ciudad ferrolana será la Festa da Cervexa en la Plaza de Armas.

Este festival hecho por y para los amantes de la cerveza volverá a celebrar cuatro jornadas de degustación, música en directo y muchas más actividades que solo descubrirás si te acercas a la Plaza de Armas a partir del jueves 6.

El No-Patrón de Doniños

Cartel de El No-Patrón de Doniños Cedida

El sábado 8 a partir de las 20:00 horas en la Asociación de Vecinos O Lago dará inicio la fiesta de El No-Patrón de Doniños.

A lo largo de toda la jornada habrá pinchos disponibles, pulpeiro y la actuación en directo de DJ Chisco.