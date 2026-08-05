Arranca en Oleiros (A Coruña) una nueva edición de Alfaroleiros: artesanía, música y gastronomía

Oleiros celebró este miércoles la presentación y apertura de una nueva edición de Alfaroleiros, la gran cita de la alfarería que reúne en el parque Luís Seoane, desde hoy y hasta el domingo, a 23 artesanos procedentes de distintos puntos de España y Portugal.

El acto dio el pistoletazo de salida a un evento de referencia en la península, en el que la Diputación vuelve a tener una presencia destacada para impulsar la artesanía gallega, la cultura tradicional y los productos gastronómicos del territorio.

Durante el acto de inauguración, el vicepresidente destacó el valor simbólico y cultural de Alfaroleiros como un espacio donde "el oficio se convierte en memoria viva" y puso en valor la capacidad de la artesanía para transmitir conocimiento, identidad y resiliencia.

Regueira señaló que, en un contexto marcado por sucesivas crisis internacionales y humanitarias, "el barro nos enseña que las dificultades no se resuelven con la fuerza, sino con paciencia, diálogo y trabajo constante", reivindicando el oficio alfarero como una metáfora de la necesidad de construir respuestas colectivas con respeto y sensibilidad. El vicepresidente concluyó deseando que esta edición de Alfaroleiros sea "la mejor de su historia" y que continúe consolidándose como un referente de la artesanía y la cultura gallegas.

En el marco de esta colaboración, la institución provincial participa con el 'Mercado de la Diputación', donde se encuentran siete puestos artesanos: Jorge Eiroa, Moira Artesanía, D'rositas, Redeiras Artesas, Jerolas, Vacatola y Comeluz. Además de la vertiente artesanal, la entidad provincial aporta al programa cultural la actuación musical de las pandereteras Do Rivés, que pondrán la banda sonora a la jornada de clausura prevista para el domingo a las 13:00 horas.

La gastronomía tiene un protagonismo muy especial en esta edición a través de 15 demostraciones de showcooking impartidas por el cocinero André Arzúa, de Espazo Abella, quien ofrecerá tres sesiones diarias basadas en recetas elaboradas con producto local. Durante los días del evento, el público asistente podrá presenciar la elaboración en directo de propuestas como el risotto de shiitake de Paderne, el tiramisú de licor café, el taco de brisket de ternera gallega, la mousse de lima y yogur griego, y muchas otras elaboraciones.