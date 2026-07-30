TrezeLuzes confirma a Denis Suárez, Luis Piedrahita y Luján Argüelles para su gala solidaria

La gala solidaria TrezeLuzes ha confirmado a Denis Suárez, Luis Piedrahita y Luján Argüelles como embajadores de su octava edición, que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en Finca Montesqueiro, en A Coruña.

La organización refuerza así el cartel de una cita ya consolidada en Galicia, que este año prevé alcanzar más de un millón de euros de impacto social y destinar una cantidad garantizada de 300.000 euros a distintas iniciativas benéficas.

Los fondos recaudados se repartirán entre ocho proyectos sociales gallegos, centrados en ámbitos como la salud mental, la inclusión, el apoyo a las familias, la infancia, la educación y la inserción sociolaboral.

Entre los nuevos embajadores figura el futbolista Denis Suárez, natural de Salceda de Caselas y actualmente en las filas del Deportivo Alavés. Además de respaldar la iniciativa, su propia fundación será una de las entidades beneficiarias de esta edición por su trabajo en favor de la inclusión social a través del deporte.

También se incorpora el coruñés Luis Piedrahita, humorista, escritor, ilusionista y director de cine, conocido por su trayectoria en televisión, teatro y literatura. Desde la organización destacan que su participación contribuirá a reforzar la difusión de la gala y de su mensaje solidario.

La tercera incorporación es la presentadora Luján Argüelles, vinculada a programas de televisión como Un príncipe para... o ¿Quién quiere casarse con mi hijo? y actualmente al frente de El camino de la verdad. Su presencia busca ampliar la proyección mediática del evento.

Ocho entidades beneficiarias

La recaudación íntegra de la gala se destinará a Fundación Meniños, Fundación Denis Suárez, Fundación ENKI, Aspanaes, AECC A Coruña, ASANOG, Proxecto Home Galicia e IGAXES, organizaciones que desarrollan proyectos sociales en distintos ámbitos de actuación en la comunidad.

Las entradas para asistir al evento ya se encuentran a la venta. La edición cuenta además con el respaldo de diferentes empresas colaboradoras, entre ellas Grupo Nortempo, Viña Nora, Asteriscos Patrimonial, Amazon, Congalsa, Hatta Energy, Ackstorm, Vegalsa, Ineltrón y MasOrange.

TrezeLuzes celebra este año su octava edición, consolidándose como una de las principales galas solidarias de Galicia con el objetivo de movilizar a empresas, entidades y ciudadanía para apoyar proyectos con impacto social.