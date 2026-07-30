Así puedes ver gratis desde tu móvil la posición exacta del Sol del eclipse del 12 de agosto

2026, 2027 y 2028 serán años clave para la observación de eclipses en España. Dos de ellos serán totales y uno anular.

El primero tendrá lugar durante el atardecer el 12 de agosto, mientras que los dos siguientes se esperan para las siguientes fechas: 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028.

La herramienta gratuita para localizar el eclipse

Para facilitar la preparación ante un fenómeno que movilizará a millones de personas, el Gobierno de España ha lanzado una herramienta gratuita para que la población pueda buscar el mejor sitio, próximo a su lugar de residencia o de vacaciones, donde acudir a disfrutar de este hito histórico.

El visor 'Trío de Eclipses' ofrece información clara e inmediata sobre si podrá ver el eclipse desde una ubicación exacta. Al tener lugar cuando el Sol esté muy cerca del horizonte, limita los lugares desde donde se puede observar este fenómeno.

¿Cómo funciona el visor 'Trío de Eclipses'?

Visor 'Trío de Eclipses' Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Esta herramienta permite conocer la posición exacta del Sol y así localizar el lugar ideal para observar el eclipse solar del 12 de agosto sin obstáculos.

El visor de Realidad Aumentada requiere el uso de una cámara y de sensores de orientación. Para ello, hay que acceder desde un teléfono móvil en posición vertical y apuntar al horizonte oeste para validar la línea de visión.

A continuación, la herramienta ofrece las siguientes instrucciones:

Guías Ámbar: "Las flechas parpadeantes en los bordes te indican hacia dónde mover el móvil física lateral o verticalmente para rastrear el objetivo"

"Las flechas parpadeantes en los bordes te indican hacia dónde mover el móvil física lateral o verticalmente para rastrear el objetivo" Diana Verde: "Es el centro del visor. Centra el icono del Sol eclipsado dentro del círculo para desbloquear el objetivo en tiempo real"

"Es el centro del visor. Centra el icono del Sol eclipsado dentro del círculo para desbloquear el objetivo en tiempo real" Invertir Eje: "Si al mover el dispositivo hacia arriba el Sol se escapa en sentido inverso, pulsa este botón para reajustar los sensores de tu fabricante"

Esto significa que, cuando la diana verde coincida con tu ubicación, habrás encontrado el lugar donde se situará el Sol el próximo 12 de agosto.

Es importante elegir un punto con el horizonte completamente despejado y sin obstáculos visibles, ya que, de lo contrario, no podrás observar el eclipse. Ese día, el Sol estará a 2,5º de altura en el horizonte.

Por otro lado, el visor 'Trío de Eclipses' incluye recomendaciones para una observación segura, información sobre protección ocular, uso de instrumentos ópticos y pautas de prevención y riesgos.

Asimismo, la web cuenta con una sección de Divulgación que reúne actividades y recursos educativos.

También permite consultar el Centro de Trayectorias, en el que se muestran mapas técnicos con las zonas de totalidad y anularidad de cada eclipse, elaborados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Eclipses visibles en España 2027 y 2028

En 2027 y 2028, la Península será escenario de otros dos eclipses solares notables.

Tras el del 12 de agosto, continuará la sucesión de los tres eclipses ibéricos: el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un nuevo eclipse total de Sol, cuya franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este.

En último lugar, y no por eso menos importante, el 26 de enero de 2028 tendrá lugar un nuevo eclipse de Sol, esta vez anular, visible desde gran parte del territorio nacional.