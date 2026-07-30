Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para estrenar el mes de agosto Quincemil

Este fin de semana llega cargado de grandes eventos musicales con el gran concierto que darán Romeo Santos & Prince Royce en el Muelle de Batería de A Coruña, la cual será su única parada en Galicia, y las actuaciones de Luz Casal y Mercedes Peón que inaugurarán el mes de agosto y las fiestas de María Pita 2026.

Paralelamente, se inaugurarán dos de las ferias más esperadas del verano: la Feria del Libro y la Feria de Artesanía Mostrart. Es importante recordar que la primera estará por tiempo limitado -desde el sábado 1 hasta el lunes 10 de agosto- así que apunta ya los días que quieras visitarla para no quedarte con las ganas.

Conciertos del fin de semana

Romeo Santos y Prince Royce actuarán en julio de 2026 en el Puerto de A Coruña Cedida

El jueves 30 a las 22:00 horas llegan al Muelle de Batería dos grandes artistas de la música urbana, Romeo Santos & Prince Royce, quienes serán los encargados de cerrar el mes de julio por todo lo alto. Bajo su gira Mejor Tarde Que Nunca, interpretarán los grandes éxitos de su nuevo álbum conjunto Better Late Than Never, entre los que destaca el hit mundial Dardos.

El sábado 1 a las 22:00 horas abrimos el mes de agosto por todo lo alto con un concierto gratuito de Luz Casal en la Plaza de María Pita. La aclamada artista gallega, que ha estado recorriendo toda España con su tour Me voy a permitir, será la encargada de inaugurar el mes de fiestas en la ciudad herculina.

El domingo 2 a las 21:00 horas la artista Mercedes Peón, reconocida en la actualidad como una de las voces más importantes de Galicia, aterriza en la plaza de María Pita para regalarnos un espectáculo en el que interpretará sus mayores éxitos, como Déixaas, Eu veño da fin do mundo y Olores Perdidos.

Radar Club

Cartel de la fiesta electrónica que tendrá lugar en Radar Club Cedida

El club herculino bautizado como Radar Club se despide del mes de julio con una fiesta electrónica.

El evento tendrá lugar el día de hoy, jueves 30, a las 22:30 horas. Se extenderá hasta la madrugada del día siguiente y finalizará aproximadamente a las 04:30 horas del viernes 31.

Los artistas que protagonizarán esta cita en Radar Club son Eighteen, Keyme K, KEN2ASGA, ITZSHINY, Mannychash, SNVKE junto a los DJs Tan Fresco, DJ Sus, Eriktheplug y AdriDR9.

Cineterraza 2026

Cartel de la edición de 2026 de Cineterraza Cedida

El festival de cine conocido como Cineterraza regresa un año más al Fórum Metropolitano para protagonizar diversas jornadas de cine de culto con filmes de todas las épocas proyectados en formato 35 mm.

Al igual que en pasadas ediciones, las proyecciones serán todos los miércoles y jueves de julio a las 22:30 horas y se completarán con una charla-coloquio con personas relevantes del mundo de la cultura.

La programación de esta semana cerrará la edición anual de Cineterraza:

Jueves 30 - French Can Can de Jean Renoir con charla-coloquio de Iolanda Muíños, actriz.

Fukai 360º

Cartel de la nueva edición de Fukai 360º Ceddia

El viernes 31 a las 00:00 horas la sala Pelícano acogerá la celebración de la gran fiesta electrónica conocida como Fukai 360º.

Este espectáculo es caracterizado por su escenario 360º que permite una mayor interacción de los artistas con el público. ¡Una noche entera de los mejores temas del techno con tus artistas favoritos!

Los artistas que encabezan el cartel de esta nueva fiesta electrónica en la ciudad herculina son Steve Lean, Carl0ta b2b Virtual Flavor, Lucia Lima y Arcex.

Feria del Libro

Cartel de la edición de 2026 de la Feria del Libro Xunta de Galicia

La Feria del Libro dará inicio el sábado 1 y se extenderá hasta el lunes 10. Esta feria tradicional, que tendrá lugar en el paseo de los jardines de Méndez Núñez, se perfila como uno de los primeros grandes eventos dentro de la programación de las Fiestas de María Pita. Da igual que seas un amante de los libros o un simple aficionado que quiere pasar el tiempo: ¡la B invita a todos a acercarse a sus casetas! Allí podrás encontrar libros que van desde el romance, la fantasía o sci-fi hasta el horror, thriller, ciencia o novela histórica.

¡Y eso no es todo, pues la Feria del Libro tiene mucho más que ofrecer! A lo largo de estos días podrás disfrutar de firmas de autores nacionales e internacionales, talleres para los más pequeños, shows de animación, mesas redondas... ¡Y mucho más! Puedes consultar la lista de actividades firmas diarias en el siguiente artículo.

Los horarios de la feria serán de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Feria Mostrart

Cartel de la edición de 2026 de la Feria de Artesanía Mostrart Concello de A Coruña

La Feria de Artesanía Mostrart volverá a estar abierta al público a lo largo de todo el mes de agosto. Dará inicio este fin de semana -sábado 1- y se podrá disfrutar hasta el domingo 30.

A lo largo de estas semanas, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de diferentes lugares de Galicia y España. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de Mostrart será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.