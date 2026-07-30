Ya es oficial: estos son los mejores lugares de Ferrol para ver el eclipse de Sol del 12 de agosto

Las playas de Doniños, San Xurxo, Esmelle y Covas serán los principales espacios en Ferrol para ver el eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

Este fenómeno astronómico excepcional, que forma parte de una serie histórica de eclipses hasta 2028, será visible como total en Ferrol.

Los mejores lugares de Ferrol para ver el eclipse de Sol

La fase de totalidad, en la que la Luna cubrirá completamente el Sol, está prevista entre las 20:27 y las 20:29 horas. La duración exacta en Ferrol es la siguiente:

Inicio de la totalidad: 20:27 horas y 17 segundos

20:27 horas y 17 segundos Máximo: 20:28 horas

20:28 horas Fin de la totalidad: 20:28 horas y 45 segundos

Para disfrutar de este fenómeno astronómico, el Ayuntamiento habilitará como principales puntos de observación las playas de Doniños, San Xurxo, Esmelle y Covas al tener el horizonte despejado.

Foto de archivo de la playa de Doniños Concello de Ferrol

El eclipse total ocurrirá al atardecer, entre las 19:21 y las 21:22 horas, por lo que el Sol estará muy bajo y es vital evitar colinas o edificios altos que tapen el oeste.

Otros puntos recomendados en Ferrol y alrededores son: Cabo Prior y Pena Molexa, en Narón, y la playa da Frouxeira, en Valdoviño.

Restricciones al tráfico rodado en Ferrol

El Concello implementará medidas especiales en los arenales de Doniños, San Xurxo y Covas, donde se prevé el mayor número de personas para contemplar este fenómeno.

En Ponzos-Santa Comba, el plan de tráfico recoge que se deberá emplear la calzada asfaltada como sentido de entrada y las zonas de tierra como vías de salida.

El acceso a la playa de Doniños se realizará desde la carretera DP-3607 y la salida hacia el centro de la ciudad por O Vilar, el antiguo campo de tiro. En O Vilar confluirá también el tráfico que viene de Fontá para volver al centro de Ferrol.

En la playa de San Xurxo, desde la intersección con la derivación a Outeiro (Doniños) estará prohibido estacionar en la calzada o en parte de ella, ya que impedirá el paso simultáneo de los vehículos.

Todo el tránsito que venga por la costa -desde A Cabana, A Graña, San Felipe, San Cristovo y Cariño- saldrá por la DP-3608, lo que implica convertir esta carretera, en su intersección con la carretera de Fontá en una vía de sentido único hacia Valón.

En el tramo San Felipe-Cariño, esta carretera será de sentido único hacia Cariño.

En último lugar, las carreteras a Cabo Prior y Cabo Prioriño quedarán cerradas al tráfico rodado, excepto para los residentes y vehículos de emergencia.

¿Cómo observar el eclipse con seguridad?

Imagen de una familia viendo el eclipse solar. iStock.

Nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección, ni siquiera durante las fases parciales del eclipse, ya que puede provocar lesiones irreversibles en la retina. Así de claro lo deja el Ayuntamiento.

"Los expertos recomiendan utilizar exclusivamente gafas homologadas para la observación solar que cumplan la normativa internacional".

También se recomienda no observar el eclipse a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos, aunque se lleven puestas las gafas homologadas, ya que estos instrumentos concentran la radiación solar y pueden causar daños graves en la visión.

Asimismo, el Concello recomienda acudir a los puntos de observación con antelación, utilizar protección solar, llevar agua y seguir en todo momento las indicaciones de los efectivos de seguridad y emergencias.